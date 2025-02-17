Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayserilileri Türkiye’nin en büyük kayak merkezi ve kış sporlarının amiral gemisi olan Erciyes’te 15-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na davet etti. Erciyes’in ikinci kez ev sahipliği yapacağı, rekabet ve heyecanıyla nefes kesecek şampiyona 86 ülkede takip edilecek.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentte kış turizminin gözdesi Erciyes’e yönelik yatırımları hız kesmeden sürerken, yılın 12 ayı spor ve turizmin merkezi haline gelmesi hedeflenen Erciyes’te dev spor organizasyonları hem nefes kesmeye devam ediyor, hem de Erciyes özelinde Kayseri’nin, dünyada ilgi odağı haline gelmesini sürdürüyor. Bu çerçevede , 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX) düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde 2024-2025 kış sezonunu ve şampiyonayı değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes, Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri kayak merkezi olarak iddialıyız. Tabi ki iddiamızın altını dolduracak çalışmalarla da yol almaya devam ediyoruz" dedi. Erciyes Kayak Merkezi’nin ulaşım kolaylığı, güvenli ortamı ve 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ile standartların üzerinde bir kayak merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu kayak merkezini, çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapmak suretiyle hem tanıtmaya hem de uluslararası boyutta şehrimizden söz ettirmeye özen gösteriyoruz. Önemli ve anlamlı olduğuna inandığımız, hem ülkemizi hem şehrimizi tanıtacak olan böyle güzel bir organizasyona Kayserili hemşehrilerimizi de hem izleme hem bu güzellikleri paylaşma adına, 15-16 Mart günlerinde buraya bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin dolup taştığını ifade ederek, "Şuana kadar 2 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen çeşitliliği ile de adeta hepimizin göğsünü kabartan bir yaklaşım içerisinde Kayseri’ye ekonomik da olarak çok büyük katkı sağlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Şampiyonada emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Federasyonumuzun kar motorları yarışındaki katkılarına, çabalarına ve buradaki sponsor firmalarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ekibi olarak tek elden yönetilen ve yürütülen bu hizmetlerle belediyemize, sorumluluk anlayışı içerisinde bu güzelliği paylaştığı için ekibimize de teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu. Kar yağışlarıyla sezonun uzamasını temenni ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, "Profesyonelce, şehrimizi hak ettiği yere getirmek, Erciyes’imizin de hak ettiği noktaya gelmesini sağlamak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Erciyes’te ikinci kez düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. başta olmak üzere Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nu iş birliğinde gerçekleşecek.