Türkiye’nin en yüksek katılımlı spor organizasyonlarından birisi olan dünyaca ünlü patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu Kapadokya’da start aldı.

Türkiye’nin en yüksek katılımlı spor organizasyonlarından birisi olan dünyaca ünlü patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu Kapadokya’da start aldı.

15-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve Salomon Türkiye isim sponsorluğunda sekizinci kez koşulan Salomon Cappadocia Ultra-Trail; 119 kilometre, 63 kilometre ve 38 kilometre olmak üzere üç farklı parkuru ile mücadele dolu yarışlara sahne oluyor. Organizasyonu düzenleyen Aydın Ayhan Güney yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi ve en güzel parkuru. Yani bunu Kapadokyalı olarak söylemiyorum. Çok güzel parkurlar var ama bu karakterde bir parkur hiçbir yerde yok. Kapadokya’nın özelliği köylerinin hep toprak yollarla birbirine birleşmiş olması. Vadilerde ki yürüyüş yolları. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman inanılmaz bir network oluşuyor. Yüzlerce kilometrelik bir network oluşuyor. Bu da gerek yürüyüş gerek koşu için çok büyük fırsatlar sunuyor. Ormanda yürüyüş yapalım derseniz bir tane patika vardır. Ama burada çok fazla var. Bu network de burayı ön plana çıkartıyor” dedi.

Güney, “Spor turizminde dünyada çok büyük pazar var. Yüz milyarlarca dolar getirisi olan bir turizm çeşidi. Türkiye buradan hak ettiği payı alması gerekiyor. Bunun içinde altyapımızı yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Bizler de öğreniyoruz, geliştiriyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki on yıl içerisinde birçok branşta Türkiye spor turizminde çok ileri yerlere gelecek” dedi.

Dünyanın dört bir yanından 75 ülkeden 2 bin 224 koşucu, Kapadokya’da koşmak için start çizgisinde buluştu. Türkiye, Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Çekya, Danimarka, Ekvator, Ermenistan, Fas, Filistin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Namibya, Norveç, Özbekistan Pakistan, Peru, Polonya, Portekiz, Reunion, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Suriye, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan’dan yüzlerce koşucu, Kapadokya’nın masalsı coğrafyasında düzenlenen organizasyona katılıyor.

“3 farklı parkurda bin 434 erkek, 573 kadın koşucu, 64 takım yarışıyor"

Bütün güzelliği ile Kapadokya’da yüksek platolar ve vadilerden geçen eşsiz bir patika koşusu yarışı olan Cappadocia Ultra-Trail- CUT 119 km parkurunda; 240 erkek, 39 kadın koşucu ve 2 takım yarışıyor.

Doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hâkim yüksek tepeleri ile Kapadokya’nın kalbini koşarak görme fırsatı sunan Salomon Cappadocia Medium Trail -CMT 63 kilometre parkurunda 514 erkek, 158 kadın koşucu ve 9 takım start aldı.

Salomon Cappadocia Ultra Trail 2022 canlı yayınlanacak

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, organizasyonun resmi Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Koşu dünyasından önemli konukların ağırlanacağı stüdyo programları da yayına renk katacak.