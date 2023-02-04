Günümüzde kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alılıyor.

Günümüzde kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alılıyor.

Kansere dikkat çekmek için Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu yoğun çalışmalara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de destek verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir; "Her fırsatta çalışmalarımıza destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey’e ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Dr. Bedir, açıklamasında “İlimizde de bu kapsamda hizmet veren bir KETEM ve bir mobil KETEM (Kanser Tarama Aracı) bulunduğu belirtti. Erken tanı için, 40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi çekimi ile “meme kanseri taraması”, 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda beş yılda bir smear ve HPV-DNA testi ile “rahim ağzı kanseri taraması”, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir dışkıda gizli kan testi ile “kalın bağırsak kanseri taraması” yapılmaktadır. Taramalar Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde de ücretsiz olarak yapılmaktadır. Taramalar sonucunda sonucu şüpheli kişiler, ilimizde belirlenen ileri tetkik merkezi olan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden genel cerrahi ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinden randevu alınarak kişiler tanı için yönlendirilmektedir” diye konuştu.