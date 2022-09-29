’Dünya Kalp Günü’ne özel tavsiyelerde bulunan kardiyologlar, kalp ve damar hastalıklarına karşı vatandaşları çok hareket etmeleri ve yemek miktarlarını ayarlamaları konularında uyardı.

’Dünya Kalp Günü’ne özel tavsiyelerde bulunan kardiyologlar, kalp ve damar hastalıklarına karşı vatandaşları çok hareket etmeleri ve yemek miktarlarını ayarlamaları konularında uyardı.

Medicana Samsun Hastanesi tarafından "Dünya Kalp Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi. Hastanenin girişi kırmızı balonlarla süslenerek kalp şekli verildi. Hastaneye gelenlere ise dikkat çekici broşürler dağıtılarak hastalık hakkında bilgiler verildi. Kardiyoloji uzmanları ise kalp sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

Soylu: “Hareketsizlikle beraber hastalıklar geliyor”

İlk olarak hareketli yaşam vurgusu yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, "Bugün Dünya Kalp Günü. Biz kardiyoloji uzmanları olarak kalp hastalarında en çok karşılaştığımız rahatsızlık kalp damarlarında olan darlıklar ya da tıkanıklıklardır. Biz bu durumlar oluştuğunda bazen cerrahi yöntemlerle bazen de cerrahi olmayan balon, stent gibi anjiyo bazlı yöntemlerle açmaya çalışıyoruz. Gönül istiyor ki aslında bu hastalıklarla daha az karşılaşalım. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesi gittikçe artan hareketsizlikle beraber dünyada artan hastalıkların başında şeker hastalığı, şişmanlık gibi problemler gelmektedir. Bunlar kalp sağlığının bozulmasında en önemli büyük risk faktörleridir. Hastaların ya da hasta adaylarının bu konuda yapacakları en önemli şey bu konudaki olumsuzlukları düzelmektedir. Daha fazla hareket etmeleri, daha az yemekleri gerekmektedir. Egzersiz konusunda ise hastaların düzenli egzersiz yapmaları çok önemlidir. Bunun dışında yemek konusunda da birçok hastanın ne yemek istediğini merak ediyoruz. Daha doğrusu böyle meraklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında buradaki temel davranışın yemek miktarına da dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulamak isterim. Yemeğin içeriği dışında da miktarda çok önemlidir. Birçok hasta aslında sağlıklı gıdalar yiyerek sağlığına kavuşacağını düşünüyor. Bu çok doğru bir algı değil. Bazı atıştırmalık daha sağlıklı olduğu konusunda şüphe yok ancak şüphe yok ki miktar çok önemlidir. Hastalara verilmesi gereken mesaj az yiyip çok hareket etmeleridir. Yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteler özellikle kalp sağlığı açısında olumlu sonuçlar doğuran hareketlerdir" dedi.

Yanık: “Düzenli spor ile kalbimizi koruyabiliriz”

Kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık ölüm sebeplerinden olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzm. Ahmet Yanık, "Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan “Kalp ve Damar Hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” olarak kutlanmaktadır. Hipertansiyon, Şeker Hastalığı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı olması, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskini artmaktadır. Düzenli beslenme ve egzersiz kalp sağlığını koruma açısından önemlidir. Haftada en az 3 gün, 30-45 arasında hafif tempolu yürüyüş kalp hastalarına ve kalp hastalıklarından korunmada önerilmektedir. Meyve ve sebzeler açısından zengin olan bir beslenme şekli ve tuz alımının günde 5-6 gr ( 1 tatlı kaşığı) ile sınırlandırılması önerilir. Yine kalp hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmaları ve takip eden hekiminin verdiği tedaviyi aksatmamaları önerilmektedir" diye konuştu.