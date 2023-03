Kütahya Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karma sergi açtı.

Kütahya Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karma sergi açtı.

Dernek Başkanı Haşim Can, etkinliğe 65 sanatçının 150 eserle iştirak ettiğini ifade etti.

Can, "Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dernek binamızda sergi açtık. Sergimizde sanatçılarımızın ebru, yağlı boya ve yeni tarz çalışmalar var. Fırça kullanmadan eserler de var. Sanetsevereri dernek binamıza bekleriz" dedi.

Can, serginin 10 boyunca gezilebileceğini dile getirdi.

Sergide Haşim Can, Süleyman Dönmez, Adil Özkan, Ahmet Gökhan Karaca, İbrahim Kocaoğlu, Amil Üçbaş, Aytun Erbaş, Bekir Sami Siverek, Bülent Bozkuş, Canan Üçbaş Karlı, Derya Akar Balcı, Didem Durmaz, Elmas Funda Sarı, Ertuğrul Çay, Fusun Duru, Gönül Akın, Gönül Aytaş, Gönül Eti, Güler Gök, Gülnur Arabacı kahraman, Güzay Kızılkoca, Kübra Çakır, Halil İbrahim Keşaf, Hürriyet Gökbayır, İnce Gayret, Letafet Özdoğan, Levent Uluganer, Mahesh Badigar, Marel Sağ, Mehmet Tekeli, Metin Hünel, Mustafa Özdemir, Nedret Can, Nermin Esgel, Nesrin Kökatan, Nihal Güres, Nilgün Ünal, Nimet Kuyulu, Nur Tokatlı, Ömer Cesur, Radife Önder, Sevinç Seles, Seyhan Akça, Sibel Gezgin, Süleyman Altun, Süleyman Efendioğlu, Sümeyye Rana Kahraman, Şadiye Saka, Şenay Tuna, Şükran Doğruer, Şükriye Uz, Tuğba Gülmez, Tuğba Keskin Çiftçi, Türkan Çetin, Veli Gülmez, Wvehin Zakirov, Şeref Bulca, Yakup Hayrıoğlu, Yonca Can, Yolca Saldanlı ve Zafer Gence’nin eserlerinin yer aldığı belirtildi.