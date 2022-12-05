Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Baro Başkanlığı arasında kadın haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Baro Başkanı Onur Demez tarafından imzalandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Baro Başkanlığı arasında kadın haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Baro Başkanı Onur Demez tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi bünyesinde kurulan Kadın Danışma Biriminde, Kadın Hakları Konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında Baro Başkanlığı tarafından gönüllü avukatlar da bulundurulacak. Kadın haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dair işbirliği protokol töreninde konuşan Baro Başkanı Onur Demez, “Bu protokolümüzün içeriği ilimizde bulunan şiddet görmüş kadınların, belediyeye müracaat eden mağdur vatandaşlarımıza Baro olarak avukatlık hizmeti sağlanmasıdır. Bu mağduriyetleri gidermek, toplumda gün geçtikçe boşanma oranlarının artması sebebiyle aile yapısı ve bütünlüğünü korumak adına bu kişilerle ön görüşmeler yaparak, Büyükşehir Belediyemizle imzaladığımız işbirliği protokolü ile aile birliğini sağlama noktasında gayret ve çaba göstereceğiz. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi. Kadın hakları ve kadınların toplumdaki yerine değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Kadınlarımızın toplumda hak ettiği yere ulaşması, onların kendi özgür düşüncelerine ve düşünce yapılarına uygun yaşamlarını temin etmek devletimizin temel görevidir. Aile, bizim Türk toplumunda kutsiyeti olan önemli bir değerdir. Son zamanlarda aile kavramının dejenerasyona uğraması ve boşanmaların da çoğalmasıyla karşı karşıya geldik. Bir taraftan kadına şiddet hadisleriyle ilgili avukatlık ve hukuk meseleleriyle uğraşırken, diğer taraftan da aile yuvasının bozulması ve Türk toplumunun temeline dinamit konulmasıyla karşı karşıya geliyoruz. Bu anlamda Baromuzla birlikte Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından aile danışmanlık hizmeti birlikte yürütülerek, Türk toplumunda aile yapısının bir temele oturtulması ve bu temel üzerinde yürümesi noktasında gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir. Diğer taraftan da şiddet gören kadınlarımızla ilgili Baro ile ortak çalışma içerisindeyiz. İnşallah aile danışmanlık hizmetimizin yanında önümüzdeki süreçte de hukuki destek noktasındaki çalışmalarımız da protokole dönüştü. Bizim bu noktadaki temennimiz inşallah bu durumlara ihtiyaç olmaması yönündedir. Buradaki amaç bu sürecin hukuki boyuta ulaşmadan ailenin bütünlüğünün muhafaza edilmesidir. Bu işbirliği protokolünün Baro Başkanlığımıza, Belediyemize ve Malatya’da yaşayan bütün kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor ve bu tür durumlara ihtiyaç kalmadan aile huzurunun daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların arından Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Barosu arasında kadın haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.