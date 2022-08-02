Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Türkiye’den ve 15 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılımıyla düzenlenen İslam İzcileri Dostluk Kamp, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Türkiye’den ve 15 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılımıyla düzenlenen İslam İzcileri Dostluk Kamp, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen İslam İzcileri Dostluk Kampı çerçevesinde dünya izcileri Konya’da bir araya geldi. Beyşehir yolu üzerindeki Kent Ormanı’nda düzenlenen kampın açılış programında konuşan Türkiye İzcilik Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mahmut Keten, kendilerine destek vererek hem Türkiye’den hem dünyadan izcilerin Konya’ya toplanmasına vesile olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem ülke içinde hem de dünyanın birçok ülkesinden kardeşlerimizle gönül birlikteliği tesis etmek, ülkeler arasındaki dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek ve Konya’nın güzelliklerini paylaşarak katılımcılara güzel hatıralar bırakmak adına düzenlediğimiz kampın hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından her grubun lideri açılış programına katılan Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı’ya tekmil verdi. Organizasyon çerçevesinde; şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, archery tag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar yapılacak. 15 ülkeden ve Türkiye’nin 44 şehrinden 2 binin üzerinde izcinin katıldığı İslam İzcileri Dostluk Kampı dolayısıyla Kent Ormanı 8 Ağustos’a kadar ziyarete kapalı olacak. Türkiye’nin yanı sıra kampta yer alan 15 ülke şu şekilde: Kuveyt, Filistin, Lübnan, Katar, Pakistan, Libya, Sudan, Mısır, Suriye, Nepal, Liberya, İngiltere, Kanada, Danimarka, Lüksemburg.