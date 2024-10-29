29 Ekim Dünya İnme Günü vesilesiyle Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, inme risk faktörleri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımının inme riskini artırdığına dikkat çekildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, inme oluşumunda sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı gibi risk faktörlerinin etkili olduğu belirtildi.

"Her 4 kişiden biri inme riski taşıyor"

Açıklamada, dünya genelinde 25 yaş üstü her 4 kişiden 1’inin hayatının herhangi bir döneminde inme ile karşılaşacağı öngörülmekte, her yıl yaklaşık 12 milyon kişiye ilk kez inme tanısı konulmakta ve yılda 7 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

"İnme, önlenebilir bir hastalıktır"

İnme, beyin damarlarındaki tıkanıklık veya kanama sonucu beynin kan akışının kesilmesi veya azalması ile meydana gelir ve dünya çapında önemli bir engellilik ve ölüm sebebi olmaktadır. Bilim insanları, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimseyerek inme riskini azaltmaları gerektiğini vurguladı.

"Kronik hastalıklarla mücadelede yaşam tarzı değişiklikleri"

Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı gibi risk faktörlerinin, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve obezite gibi durumları tetiklediği ifade edildi. Araştırmalar, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle inmenin yüzde 90 oranında önlenebileceğini göstermektedir.

"Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması"

Bakanlık, aile hekimleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmet sunucularının kronik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde daha aktif bir rol alması amacıyla Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulamasını geliştirmiştir. Bu kapsamda aile hekimleri, bireylerde hipertansiyon ve obezite, 40 yaş üstü bireylerde ise diyabet ve kalp damar hastalıkları için değerlendirmeler yapmaktadır.

"Sağlıklı bir yaşam için adım atın"

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, herkesin kayıtlı olduğu aile hekimlerini düzenli olarak ziyaret etmeleri, kronik hastalıklara yönelik periyodik tarama ve izlem yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Açıklamanın sonunda, sağlıklı yaşam için öneriler sıralandı:

Sağlıklı beslenin!

Hareket edin!

Sigaradan ve alkolden uzak durun!

Aile hekiminize başvurun!

Tarama ve izlemlerinizi yaptırın!