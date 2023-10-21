Antalya Kemer’de düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Yıldız Erkekler kategorisinde Dünya 2’ncisi olan Ahmet Mirza Erden, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından ödüllendirildi.

65 ülkeden 1000’e yakın sporcunun katılımı ile Antalya Kemer’de düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Yıldız Erkekler kategorisinde 50 kiloda Dünya 2’ncisi olarak gümüş madalya kazanan Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi sporcusu Ahmet Mirza Erden, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz’ı ziyaret etti. Babası İbrahim Erden’in eşlik ettiği ziyarette Ayaz, başarılı sporcuyu ödüllendirdi. Ayaz, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda hem Manisa hem de Salihli’nin gururu olan Ahmet Mirza Erden’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.