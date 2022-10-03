Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi olan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Dünya Göçebe Oyunlarında Kahramanmaraş’ı ve şehrin lezzeti olan Maraş dondurmasını tanıttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi olan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Dünya Göçebe Oyunlarında Kahramanmaraş’ı ve şehrin lezzeti olan Maraş dondurmasını tanıttıklarını söyledi.

Bursa’nın İznik ilçesindeki İznik Gölü’nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir’iz" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları’na katılan sporcular ve vatandaşlar Alpedo Maraş dondurmasına yoğun ilgi gösterdi.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Hakan Kazancı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, çengelle asılan Maraş dondurmasını satır ve balta ile keserek sporculara ikram etti.

Sami Kervancıoğlu, vatandaşların kendilerine göstermiş olduğu alakadan dolayı memnun oldukları söyledi.

Katıldıkları programlarda Kahramanmaraş’ı ve şehrin lezzeti olan Maraş dondurmasını tanıtmaya gayret ettiklerini kaydeden Kervancıoğlu, “Sevdamız Kahramanmaraş diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda, toplumun her kesiminden insana ulaşmaya devam ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza ve sporcularımıza dondurma ikramında bulunduk. Programda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.