ZBEÜ Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda Topluluğu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü için konferans düzenledi.

Çaycuma MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, Çaycuma Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziraat Mühendisi Emrah Gül ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilcisi Uzman Gıda Mühendisi Tuğrul Dereli konuşmacı olarak yer aldı.

Ziraat Mühendisi Emrah Gül, “Su, Gıda ve Yaşamdır” başlıklı sunumunda suyun bütün canlılar için hayati bir ihtiyaç olmasına rağmen adil dağılmadığını belirtti ve suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik önerilerde bulundu.

“İklim Krizinde Su ve Gıda Güvencesi” başlıklı sunumunda dünyadaki su israfına dikkat çeken Tuğrul Dereli ise gelecek yıllarda su kaynakların daha da azalacağına işaret etti ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımında herkesin sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı.

Program, konuşmacılara Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas ve Gıda Topluluğu Başkanı Öğr. Gör. Dr. Dilek Kaçar tarafından teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.