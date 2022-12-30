Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yayınlanan raporda, dünya genelinde son 20 yılda bin 668 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yayınlanan raporda, dünya genelinde son 20 yılda bin 668 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) dünya genelinde öldürülen gazetecilerin sayısına ilişkin bir rapor yayınladı. Açıklanan verilere göre son 20 yılda toplam bin 668 gazeteci hayatını kaybetti. RSF tarafından yapılan açıklamada, 2003-2022 yılları gazeteciler için ölümcül yıllar olarak nitelendirerek bu dönemde her yıl ortalama 80’den fazla gazetecinin öldürüldüğü ifade edildi.

Irak ve Suriye en tehlikeli ülkeler

Irak ve Suriye’nin gazetecilik mesleği için en tehlikeli ülkeler olduğunu belirtilen raporda, son 20 yılda Irak’ta 299, Suriye’de 279 olmak üzere toplam 578 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklanan sayı dünya genelinde öldürülen gazetecilerin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. En karanlık dönemin Suriye’deki savaş nedeniyle 2012 ve 2013 yılları olduğu ifade edilen rapora göre 2012’de 144, 2013’de ise 142 gazeteci öldürüldü. Bu sayıların 54 gazetecinin öldürüldüğü 2019 yılından itibaren kademeli olarak düşmeye başladığı aktarıldı.

Bu yıl 58 gazeteci öldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler’e göre Ukrayna’da savaşın başlamasının ardından ise ölen gazetecilerin sayısında kısmi bir artış başladı. Buna göre dünya genelinde bu yıl, 58 gazeteci mesleğini icra ederken öldürüldü. Geçtiğimiz yıl ise 51 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana Ukrayna’da 8 gazeteci öldürüldü. Ukrayna’da savaştan önceki son 19 yılda toplam 12 basın çalışanı hayatını kaybetmişti. Ukrayna savaştan dolayı basın çalışanları için Avrupa’nın en tehlikeli ülkesi olarak görülürken, Rusya’da son 20 yılda 25 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi.

Dünya genelinde ölümlerin yüzde 80’inin 15 ülkede meydana geldiği aktarılan rapora göre Meksika’da 125, Filipinler’de 107, Pakistan’da 93, Afganistan’da 81 ve Somali’de 78 gazeteci hayatını kaybetti.

En tehlikeli kıta Amerika

RSF’ye göre dünya genelinde silahlı çatışmaların yaşandığı yerler gazeteciler için en tehlikeli çalışma bölgesi. Resmi olarak savaşın olmadığı ülkelerin gazeteciler için her zaman güvenli olmadığı belirtilen raporda, bu ülkelerden bazılarının işlenen cinayet sayısında listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi. Raporda, son 20 yılda savaş olmayan ülkelerde savaş bölgelerine kıyasla daha fazla gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu bölgelerde gazetecilerin organize suç ve yolsuzluk haberlerini takip ederken öldürüldüğü ifade edildi. Rapora göre gazeteci cinayetlerinin çoğunluğu Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Honduras’ta olmak üzere yüzde 47.4’ü Amerika kıtasında meydana geldi. Bu nedenle Amerika’nın gazeteciler için dünyanın en tehlikeli kıtası olduğu belirtildi.