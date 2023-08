Dünya çapında 56 milyon insan saç dökülmesiyle mücadele ederken, bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak isteyenler saç ekimi merkezlerinin kapısını çalıyor. Art of Med Clinic Kurucusu Sadberk Karaduman, sonu kelliğe varan yoğun saç dökülmelerinin belirtilerini açıklamanın yanı sıra en çok kullanılan saç ekimi yöntemlerini paylaştı.

The Hair Society’nin açıkladığı verilere göre, dünya çapında 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın, yoğun saç dökülmesiyle mücadele ediyor. 4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalmaya başlarken, kadınların yüzde 50’si yaşamları boyunca saç dökülmesi yaşıyor ve 50 yaşına varmadan saçlarını kaybediyor. Saç ekimi ise saç dökülmesi yaşayan kişiler için en etkili çözüm yollarından biri olarak kabul ediliyor. Saç köklerinin sağlıklı olduğu bölgelerden alınarak saçsız bölgelere nakledilmesini içeren saç ekimi işleminde teknikler geliştikçe daha doğal ve kalıcı sonuçlara ulaşılabiliyor. Türkiye ise saç ekimi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak konumlanırken, her yıl yüz binlerce kişi saç ektirmek için Türkiye’deki klinikleri tercih ediyor.

“Saç dökülmesi strese bağlı olabilir”

Saç dökülmesinin dünyada yaygın bir sorun olduğuna dikkat çeken Art of Med Clinic Kurucusu Sadberk Karaduman, bu problemin nedenlerini şu sözlerle paylaştı: “Saç dökülmesinin nedenleri arasında genetik faktörler, hormonal değişimler, stres, beslenme bozuklukları, ilaç kullanımı ve çeşitli hastalıklar sayılabilir. Saç dökülmesinin belirtileri arasında saçlarda incelme, seyrelme, kırılma, kopma bulunurken, zamanla kellik ortaya çıkabilir. Saç ekimi ise saç dökülmesine karşı en kalıcı tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor. En sık kullanılan tekniklerde ise FUE (Follicular Unit Extraction), DHI (Direct Hair Implantation), Safir FUE, Kök Hücre Tedavisi Destekli Saç Ekimi bulunuyor. Bu tekniklerin avantajları, saç tipine, saç dökülmesinin derecesine ve kişinin beklentilerine göre değişebiliyor.”

“Kişiye özel hizmet sunan klinikler tercih ediliyor”

Saç ekimi alanında 12 yıllık deneyime sahip olduklarını belirten Art of Med Clinic Kurucusu Sadberk Karaduman, “Bugüne kadar 5 binden fazla saç ekimi operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Son teknoloji ve kişiye özel hizmet sunduğumuz merkezimizde her biri alanında deneyimli uzmanlarla çalışıyoruz. Kök hücre tedavisi destekli saç ekimi, DHI saç ekimi, kaş ekimi, alın daraltma, sakal ekimi ve safir FUE tekniğiyle saç ekimi gibi butik tedavilerimizden yararlanmak isteyen yurt içi ve yurt dışından gelen hastalarımıza tüm süreçte eşlik ediyoruz. Konaklamadan ulaşıma tüm ihtiyaçlarını organize ediyor, her hastamıza 1 asistan atıyor ve iyileşme döneminde de 1 yıl boyunca düzenli olarak online görüşmeler yapıyoruz. Bu sayede tedavi sürecini hastalarımız için konforlu deneyimlere dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadberk Karaduman, saç ekiminin sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda psikolojik bir ihtiyaç olduğunun da altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı: “Saç dökülmesi kişinin özgüvenini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Saç ekimi ise bu sorunu ortadan kaldırarak kişinin hem görünümünü hem de ruh halini iyileştiriyor. Art of Med Clinic olarak biz de hastalarımızın hayallerindeki saçlara kavuşmalarını sağlamak için tüm süreci kişiye özel olarak planlayıp yönetiyoruz.”