Dünyanın birçok yerinde 2022 yılında meydana gelen deprem, sel, volkanik patlama, kasırga ve orman yangınları gibi doğal afetler yüzlerce can kaybına ve büyük maddi hasara yol açtı.

Dünyanın birçok yerinde 2022 yılında meydana gelen deprem, sel, volkanik patlama, kasırga ve orman yangınları gibi doğal afetler yüzlerce can kaybına ve büyük maddi hasara yol açtı.

Dünyada 2022 yılında farklı ülkelerde sarsıcı birçok doğal afet yaşandı. Yılın ilk olayı Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda bulunan Hunga Tonga sualtı yanardağında 14 Ocak’ta meydana gelen patlama büyük bir paniğe neden oldu. Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80’ininden fazlasının patlamadan etkilendiği ülkede, birçok ev yıkılırken yüzlerce evde ise hasar meydana geldi.

Orman yangınlarda binlerce hektar küle döndü

Nisan ayında ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Coconino bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Bölgede 766 ev tahliye edilirken en az 7 bin hektarlık alan küle dönmüştü. İki binden fazla kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı yangınlarda, 24 ev veya bina kullanılamaz hale geldi.

Pakistan’daki selde en az bin 700 kişi öldü

Haziran ayında Pakistan’da başlayan şiddetli muson yağışları sel felaketine yol açtı. Yıkıcı bir etki bırakan yağışlarda, ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketindeki en az bin 700 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 867 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ülke genelinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, binlerce ev yıkıldı veya hasar gördü, yarım milyondan fazla çiftlik hayvanı ise telef oldu. Hükümet tahminlerine göre toplam maddi kaybın 30 milyar dolardan fazla olduğu ülkede 33 milyon kişi selden etkilendi.

ABD’de kasırga felaketi

Eylül ayında ABD’nin Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası’nda 134 kişi öldü. Florida’da şiddetli rüzgarlar nedeniyle 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Kasırganın yol açtığı maddi hasarın 50 milyar dolardan fazla olduğu belirtildi.

Julia Kasırgası’nda onlarca kişi öldü

Ekim ayında Orta ve Güney Amerika’yı vuran Julia Kasırgası, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Venezuela’nın Las Tejerias şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bin 165 kişinin tahliye edildiği ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği Guatemala’da 457 bin 300 kişi kasırgadan etkilendi. En az bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı Nikaragua’da ise 5 kişi hayatını kaybetti. Panama’da 2 kişi hayatını kaybederken, El Salvador’da ise 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Endonezya’daki depremde 300’den fazla kişi öldü

Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 20 Kasım’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı. Endonezya Ulusal Afet Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremde 321 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam 73 bin 874 kişinin etkilendiği depremde, 62 bin 628 ev yıkıldı.