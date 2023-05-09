İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Folklor Birliği tarafından IGF Gold Star ödülüne layık görüldü.

Dünyanın 72 ülkesinde faaliyet gösteren IGF World Folklore Union (Dünya Folklor Birliği) tarafından, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi’ni kente kazandırdığı ve sanat çalışmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e IGF Gold Star ödülü verildi. Ödül töreni 6 Mayıs’ta Romanya’nın Satu Maru şehrinde gerçekleştirildi. 70 ülkenin üye olduğu Dünya Folklor Birliğinde delege ülkelerin kararıyla Türkiye’den İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ödüle layık görüldü.