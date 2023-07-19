Alanya Fenerbahçeliler Derneği, her yıl 19 Temmuz’da kutlanan ‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından dernek yönetimi, Alanya protokolünün de katılım sağladığı kahvaltı programıyla ‘19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği ‘19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’ne özel kutlama programı düzenledi. İlk olarak sabah saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Fenerbahçeliler, saygı duruşunda bulunarak, hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Fenerbahçeliler Derneği kutlama programına Alanya protokolünün de katıldığı kahvaltı programıyla devam etti. Kestel Mahallesi’nde organize edilen etkinliğe Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mildivanlı, Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hıfsı Vural ve dernek yönetimi, Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcıları Enver Vural ve Hüseyin Girenes, Asbaşkan Bilal Gömeç, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu ile çok sayıda davetli katıldı.