Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, otizmli bireylerin temel haklarına yönelik çağrıda bulundu.

Kavas, otizmli bireylerin istihdam, eğitim, spor, sosyal haklar ve gündüzlü bakım evleri gibi kritik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirterek, bu konuların gündemde tutulmasının önemine dikkat çekti. Kavas, otizmli bireylerin eğitim alanında karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, daha kaliteli ve bireysel ihtiyaçlara uygun bir eğitim sistemine duyulan ihtiyacı vurguladı. Kavas, "Otizmli bireylerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi, onların topluma daha aktif şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Otizmli bireylerin yeteneklerine uygun istihdam olanakları sağlanmalı. Ayrıca, spor faaliyetlerine erişimleri artırılmalı, bu sayede hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri desteklenmelidir. Otizmli bireylerimizin hak ettiği yaşam koşullarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Daha kapsayıcı bir toplum için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.