Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte engelli bireyler profesyonel yüzücülerle birlikte hem yüzdüler hem de dalış eğitimi aldılar.

Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte engelli bireyler profesyonel yüzücülerle birlikte hem yüzdüler hem de dalış eğitimi aldılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, “Engelleri Dalışla Aşıyoruz” projesi çerçevesinde 6 engelli birey Ekin Mesut Akgül Spor Kompleksi yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme ve dalış eğitimi aldı. Engelli bireylere havuz içinde ve dışında Hacettepe Üniversitesi Su Altı Sporları Topluluğu, Engelleri Dalışla Aşma Grubu tarafından 40 kişilik gönüllü grubu refakatçi oldu. Toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturma amacıyla 3. kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yüzmede kullanılan yardımcı ekipmanlarla su yüzünde ve oksijen tüplü ekipmanlarla sualtında farklı bir deneyim kazandılar.

Etkinliği hem toplumda engelli bireyler hakkında toplumda farkındalık oluşturmak hem de engelli bireylerin su korkularını yenmek için düzenlediklerini belirten Hacettepe Üniversitesi Su Altı Sporları Topluluğu Başkanı Mehmet Alp Duman, “Etkinliği 2011 ve 2012 yıllarında aktif bir şekilde topluluğumuz tarafından yapılmaktaydı. Pandemi döneminde bu etkinliği tekrardan canlandırmaya karar verdik. Etkinlikte 12-21 yaş aralığında 6 özel arkadaşımızla birlikte gerçekleştirdik. Topluluğumuza bağlı şu anda 40 öğrenci aktif bir şekilde gönüllülük rolünü üstlenmekte. Kendilerini havuzun içinde görebilirsiniz, çocuklarla birlikte yüzme etkinliği yapıyorlar, suyun altına beraber ediyorlar ve onlar için hayatta motivasyon sağlamak amacı ile görev yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.

"Suya ilk defa göremeyerek girdim"

Daha öncesinde yüzme deneyimi olduğunu dile getiren görme engelli Melike Erdoğan, “Havuz içinde ayaklarımı çırpıyorum, az da olsa yüzebiliyorum. Suya ilk defa göremeyerek girdim ve su korkumu yendim” diye konuştu.

"Suda olmak beni hiç korkutmadı "

İlk defa yüzme deneyimi yaşadığını aktaran engelli birey İlyas Doğruyol, “Bugün birbirinden değerli 3 hocamla dalış yaptım. Çok mutluyum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun, engellilerin yüzü hep gülsün. Bu suda ilk deneyimim oldu. Hocalarım sayesinde yeni bir branşta bilgi sahibi oldum. Suda olmak beni hiç korkutmadı çünkü yanımda hocalarım vardı” dedi.