Dünya El Yıkama” günü dolayısıyla Menteşe Devlet Hastanesi’nde barkovizyon gösterimi ve kurulan stant ile farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Menteşe Devlet Hastanesinde kurulan stantta Bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken sağlık uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Menteşe Devlet Hastanesinde kurulan stantta görevliler tarafından vatandaşlara” Bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken sağlık uygulamalarının başında ‘Doğru Teknik ile El Yıkama’ gelmektedir. Ellerimizi sabunlayarak, sık aralıklarla en az 20 saniye yıkamalıyız. El yıkamak; bireylerin ve toplum sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesinde basit, ucuz, herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilecek son derece etkili bir yöntemdir” ifadesi kullanıldı.