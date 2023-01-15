Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve iklim değişikliği aktivistler tarafından İsviçre’nin Davos kasabasında protesto edildi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve iklim değişikliği aktivistler tarafından İsviçre’nin Davos kasabasında protesto edildi.

İsviçre’de 1971 yılından bu yana düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi Davos kasabasında aktivistler WEF’i ve iklim değişikliğini protesto etti. Aktivistler, British Petroleum (BP), Chevron ve Saudi Aramco gibi petrol devlerinin yarın başlayacak olan zirveye katılacak olmasına tepki gösterdi. Yüzden fazla gösterici, sık sık "İklim için beslenmeni değiştir, zenginleri ye" sloganı attı. Protestonun organizatörü İsviçre’deki Genç Sosyalistler Partisi’nin lideri 26 yaşındaki Nicolas Siegrist yaptığı açıklamada, "Somut ve gerçek bir iklim eylemi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji şirketlerinin WEF’e katılmasına tepki gösteren Siegrist, "Devlet liderleriyle aynı odada olacaklar ve çıkarları için baskı yapacaklar" dedi.

“Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği"

Davos kasabasında 1971 yılından bu yana düzenlenen WEF yarın resmi olarak başlayacak ve 20 Ocak’ta son bulacak. “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" teması ile düzenlenen zirvede, 130 ülkeden 50’si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla katılımcı bir araya gelecek. Zirve kapsamında, iklim değişikliği, enflasyon, gıda güvenliği, açlık, terör ve Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji, işgücü gibi birçok konu düzenlenen oturumlar ve konferanslarda ele alınacak. Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek olan zirvede, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel işbirliğine odaklanılacak.