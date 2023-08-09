Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve Kültür İşleri Müdürlüğünün koordinesinde ikinci kez düzenlenen kültür ve turizm projesi ‘Dünya Düzce Günleri’ son gününde pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın’ı ağırladı. Akalın, söylediği parçalar ve sergilediği sahne performansıyla binlerce Düzceliye unutulmaz bir gece yaşattı.

Düzce’nin adının dünyaya açılan pencerelerinden biri olması öngörülen, bu çerçevede her yıl Ağustos ayının 1’i ile 8’i arasında düzenlenmeye başlanan ‘Dünya Düzce Günleri’nin ikincisi pop müzik sanatçısı Demet Akalın konseri ile sona erdi. Son günün ilk programında sahneye çıkan DJ Uğur, yerli ve yabancı parçalardan oluşan hareketli müziklerle saatler öncesinden meydanı dolduran binlerce Düzcelinin coşku dolu zaman geçirmelerini sağladı. Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın, hit olmuş parçalarının yanı sıra pop müziğin sevilen parçalarını da seslendirerek, birbirinden güzel şarkılarıyla alanı dolduranlarla bir araya gelerek muhteşem ve coşkulu sahne performansı ile Düzce’yi salladı. Düzceliler hep bir ağızdan Akalın’ın söylediği parçalara eşlik ederek etkinliklerin başından itibaren olduğu gibi son akşamında da gönüllerince eğlendi.