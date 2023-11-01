Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI World Dental Federation) Başkanı Ihsane Bin Yahya ve beraberindeki heyet Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti.

Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Ihsane Bin Yahya, Dünya Diş Hekimleri Birliği Yeni Dönem Başkanı Gregory Chadwick, Dünya Diş Hekimleri Birliği Yöneticisi Enzo Bondioni, Slovakya Diş Hekimleri Birliği Başkanlık Divanı Üyesi ve Avrupa Diş Hekimleri Birliği Başkanı Simona Dianiskova ile Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nermin Tarhan’dan oluşan heyet KÜN Mustafapaşa Yerleşkesini ve Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Ziyaretler çerçevesinde KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Diş Hekimliği Uygulamaları ve ADSM Koordinatörü, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü ile görüş alışverişinde bulunan heyet, öğrencilerle bir araya geldi.