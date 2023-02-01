Türkiye’yi uluslararası arenada farklı iş kollarında başarıyla temsil eden ICC şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz, İsveç büyükelçilik önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki göstererek, "Seçim arifesinde yapılması gerçek niyeti ortaya koyuyor. Yatırım projelerimizi gözden geçirmeye başladık" dedi.

Türkiye’yi uluslararası arenada farklı iş kollarında başarıyla temsil eden ICC şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz, İsveç büyükelçilik önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki göstererek, "Seçim arifesinde yapılması gerçek niyeti ortaya koyuyor. Yatırım projelerimizi gözden geçirmeye başladık" dedi.

Rasmus Paludan isimli siyasetçinin İsveç’te bulunan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının yankıları sürüyor. Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelerin sert tepki gösterdiği provokatif olaya bir tepki de Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden işadamlarından ICC Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz’dan geldi. İnşaat ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren, yatırımda bulunduğu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yaptığı girişimlerle takdir toplayan Yılmaz, “Bu kabul edilemez eylem seçim öncesi Türkiye’yi, hükümetimizi baskı altına almak için planlanmış organize bir olay” dedi.

"İfade özgürlüğü ile açıklanamaz"

Uluslararası arenada önemli tecrübeye ve üst düzey bağlantıları ile bilinen İşadamı Yılmaz, “İfade özgürlüğü demokrasinin tabii ki temel parçası. Fakat ifade özgürlüğü şemsiyesi altına sığınıp böyle provokatif eylemler yapılması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Saygısızlığın seçim döneminde olmasının manidar olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2 milyara yakın insanın kutsal kitabına saygısızlık yapılması asla normal karşılanamaz, karşılanmamalı da. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti de bilindiğinden özellikle hayata geçirilmiş bir eylem olduğu açık. Tam seçim arifesinde yapılması da bunun en büyük kanıtı."

"Tepkimizi yetkili makamlara ilettik"

İsveç makamlarının Türkiye’yi ve tüm İslam alemini hedef alan elim olaya izin vermesini “Art niyetli bir tavır olduğu su götürmez bir gerçek” diye yorumlayan İdris Nebi Yılmaz, müslüman işadamları olarak, gerekli tepkinin İsveç’in yetkili makamlarına ilettiklerini kaydetti. Tüm Müslüman işadamlarının İsveç’teki yatırımlarını gözden geçireceğini kaydeden Yılmaz, "NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye muhalifi eylemlere izin vermeme noktasında bir mutabakat metni imzalanmışken, tam da ülkemiz seçim dönemine girmişken bu çirkin olayın yaşanması büyük fotoğrafı net olarak ortaya koyuyor. Ama hem halkımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin verdiği tepki, bu oyunu şimdiden bozdu. İşadamları olarak biz de tepkilerimizi yetkili mercilere ilettik. Yatırım faaliyetlerimizi de yeniden gözden geçirmeye başladık" diye konuştu.