CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri Firması, havacılık ve savunma uygulamaları için gelişmiş kompozit parçalar üretiyor ve montajını yapıyor.

Dünya standartlarında tasarım, geliştirme ve üretim yapan firma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk emniyet birimleri ile dost/müttefik ülke ordu ve güvenlik birimleri için personel koruma amaçlı balistik kasklar, yelekler, ekler, kalkanlar ve EOD arama giysileri de üretiyor.

Dünya devi Türk firması, kriz ve savaş bölgelerinde görev yapan/yapacak basın mensupları için Muhabirler Derneğine 10 balistik kask hediye etti.

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Demet Soyuçok, Başkan Yardımcısı Hülya Keklik, Başkan Yardımcısı Oya Armutçu, Başkan Yardımcısı Beyazıt Cebeci ve Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Korkmaz, balistik kaskları teslim almak üzere CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri firmasının Ankara Temelli’deki tesislerini ziyaret etti.

Muhabirler Derneği heyetini Genel Müdür Selçuk Şentürk, Balistik Satış Müdürü Sertaç Karabağ ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Batuhan Selçuk karşıladı.

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, ilk olarak derneğin kuruluş amacı hakkında bilgi verdi.

Gazetecilerin zaman zaman kriz ve savaş bölgelerine gönderildiğine dikkat çeken Yücesan, kurumsal basın yayın kuruluşlarında çalışan basın mensuplarının koruyucu teçhizata ulaşabildiğini ancak pek çoğunun bundan mahrum kaldığını hatırlattı. Berrin Yücesan, şöyle devam etti:

"Biz dedik ki 10 kişi de olsa en azından 10 kişinin hayatını garanti altına alabiliriz. Biz kurumsal yerde çalışan insanlar olarak verdik bunları TRT’de. Tabii ki bizlere bu teçhizat veriliyor; diğer kurumsal kanallarda da veriliyor ama o kadar çok ihtiyaç var ki. O arkadaşlarımıza da destek verelim istedik. Hepsini teslim edeceğiz en kısa sürede. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz."

CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Selçuk Şentürk de gazetecilerin kamuoyuna sahadan doğru bilgi aktarmaya çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Gazetecilerin yaptığı işe ben çok önem veriyorum. Canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Biz televizyonda böyle şeyleri görüyoruz. Şimdi en yakın Suriye’de olaylar var. Gazze’de gördük; bir otelin ya da bir yerin çatısından arkadaş durumu anlatırken arkada füzeler düşüyor, patlamalar oluyor. Daha da kötüsü; hadi onlar diyelim çatışma ortamının riskleri ama bir de basın mensuplarının hedef alındığı durumlar da var. Biz de böyle bir imkân çıkınca açıkçası çok üzerinde düşünmeden, bu jesti yapalım dedik. En güzeli de Allah’tan elimizde hazır ürün de vardı; sizleri hiç bekletmeden, başka bir proje için hazırladığımız ama daha teslimatı olmayan ürünlerden 10 tane ayırıp yerine koymak çok bize sıkıntı olmayacaktı. Sizin işinizi görelim dedik. Tabii dediğim gibi önemli bir hizmet veriyorsunuz. Kolay bir iş de değil."

Genel Müdür Şentürk, 15 yıl piyade subayı olarak askerlik yaptığını, sahanın zorluklarını çok bildiğini belirtti.

Bir sivilin, korunaksız olarak o saha şartlarına girmesinin çok sıkıntılı bir durum olduğunun altını çizen Şentürk, saha tecrübesi ışığında bazı tavsiyelerde de bulundu:

"Tabii ki riski yüzde 100 ortadan kaldırmak mümkün değil. Tabii ki ekipman çok önemli ama eski bir asker olarak arkadaşlarımıza en büyük tavsiyem, o durumun gerektirdiği şekilde muhakkak fiziksel bir sütre gerisine vesaireye de çekilmeleri önemli. Tabii kolay değil. Siz böyle en doğru görüntüyü almaya çalışıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun."

Selçuk Şentürk firmasının faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Kendi üretim alanlarındaki ürünlerin artık yurt dışından alınmadığının ve yerli firmalardan temin edildiğinin altını çizen Şentürk, şunları ifade etti:

"Savunma Sanayi Başkanlığımız hem sizlere verdiğimiz kasklar hem yelek ve plakalar tarafında çok güzel bir çalışma başlattı. Bunları üretebilecek yerli firmaları ve bu işin standardını belirledi. O standarda göre de bir şartname üzerinden alımlara çıkıyor ve önceden sadece yabancıların ürün sattığı bir yerde artık sadece Türk firmaları var. Artık ihtiyacımız kalmadı yabancılara. İşin güzeli, şimdi biz bunları Türkiye’de Türk ordusuna, askerine, polisine verdikten sonra bu referansla -muhakkak diğer şirketlerden de benzer şeyleri duyuyorsunuz- yurt dışına verebiliyoruz. Şu anda CES, Avrupa’nın en büyük ordularından birinin, NATO üyesi bir ülke ordusunun 10 yıl boyunca kullanacağı kask ihtiyacını sağlıyor. Toplam 5 yıllık bir sözleşme diyelim, 300 binin üzerinde onlara kask vermiş olacağız. Yani sadece bir ülkeye 100 bin tane kask verdik bu sene. 2022 yılında imzaladık. Önümüzdeki yıl da devam edecek. Son dönemin en büyük projesi diyebiliriz çünkü 300 bin üzeri kask teslimatı bu zamana kadar benim duymadığım bir şey. Türkiye’de de olmadı."

CES İleri Kompozit Teknolojileri Genel Müdürü Selçuk Şentürk, 2023 yılı Temmuz ayından itibaren Finlandiya’da bir ortaklık kurduklarını ve burada da kısmen üretim yapıldığını kaydetti.

Finlandiya’daki üretimin büyük ölçüde Türkiye’de yapılan üretimle desteklendiği bilgisini veren Şentürk, "Onlar da üzerine yerel katkı koyup, kendi ülkelerinde satıyorlar" diye konuştu.

Selçuk Şentürk, şunları söyledi:

"Benzer formülleri başka yerlerde de kullanıyoruz ama baktığımızda artık Türk firmalarının -kendi açımızdan onu görüyoruz- artık Avrupa’da kendimizi tanıtma durumundan ziyade kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. Biz düne kadar elimizdeki kapasiteyi nasıl doldururuz diye bakarken şimdi yılda 180 bin diyebileceğimiz bir kask üretme kapasitesine ulaştık. Bunu tabii plaka vesaireyle böldüğünüz zaman değişiyor ama artık kapasiteyi başka yerlerde de arttırıp yetişmeye çalışıyoruz talebe. Şu anda kişisel koruma ürünlerinde yurt dışı talep artık doymuş durumda. Hâlâ teslimatlarımız devam ediyor ama geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çok güzel alımlar yapıldı Türkiye’de. Asıl şu anda satışlarımız yurt dışına yoğunlaşmış durumda. Geçen sene biz ciroda ihracatta yüzde 50’nin bir üzerine çıkmıştık. Bu sene yüzde 60’ın üzerine çıkıyoruz ki bu ciromuz artarken yani ciromuz düşmedi. Türkiye’de daha az ciro yapmıyoruz. Türkiye’de de daha fazla Ciro yapıyoruz ama yurt dışındaki satışlarımız da arttı. Toplamda yüzde 60 üzeri bir ihracat seviyesine ulaştık. Önümüzdeki dönemde de bunun artmasını öngörüyoruz. CES olarak önemli bir avantajımız, kompozitin her alanında olmamız."

Balistik cam da ürettiklerini (kurşun geçirmez cam) kaydeden Şentürk, "Roketsan için yanmaya dayanıklı özel ürünler, plakalar üretiyoruz roketlerin yanma odaları için. Bir taraftan Aselsan için antenler, radomlar yapıyoruz. Bir yandan da Türkiye’de ilk defa yerli NATO radomu yaptık. 22 metre çapında, Kastamonu’da dağın tepesi diyeceğimiz bir yerde. 113 parçadan oluşan devasa bir radomu tamamladık ve bütün testlerden de geçti. Türkiye’de bu ölçekte radom yapan ilk yerli firma olduk. Bir taraftan bir Açık Holdingin bir şirketiyiz. Açık Holding de telekomünikasyondan iklimlendirmeye, veri merkezine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet alanı olan bir şirket. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok yerde" dedi.

Daha sonra Muhabirler Derneği’ne tahsis edilen balistik kaskların teslimi yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, kasklardan birini giyerek poz verdi. Yücesan, talepte bulunmalarının ardından çok kısa bir sürede balistik kaskların teminini sağlayan Açık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Düvenci’ye, CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Selçuk Şentürk’e ve diğer yetkililere dernek ve üyeleri adına teşekkür etti.