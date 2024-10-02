SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Çocuklar Günü etkinliklerinde çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Atakum Belediyesi, Dünya Çocuklar Günü’nü Sarayköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen özel bir programla kutladı. Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen programda öğrenciler palyaço gösterileri, boyama, balon şişirme, dans, çeşitli çocuk oyunları ve aktivitelerle gün boyu eğlenceli anlar yaşadılar.

Program, çocukların en büyük eğlencelerinden biri olan palyaço gösterisi ile başladı. Gösteriyi heyecanla izleyen öğrenciler, köpükten balon şişirme bölümünde renkli görüntüler sergilediler. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar, zevklerine uygun olarak seçtikleri balonları şişirmek için büyük efor sarf ettiler. Öğrencilerin, Dünya Çocuklar Günü’nü kutlayan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, etkinliklere katılarak çocukların eğlenceli anlarını paylaştı. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Başkan Türkel, Sarayköy İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinden okul çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Türkel: “Spor alanları oluşturacağız”

Programda yaptığı konuşmada, çocuklara yönelik projeler hayata geçireceklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, “Sizlerin bu enerjisiyle bizler çok iyiyiz. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin, gelecekte memleketimize çok faydalı işler yapacağınızı düşünüyoruz. Enerjiniz hiç eksilmesin. Çocuklar, biz öğretmenlerinizle birlikte okulunuzu gezdik. Okulunuzda, en kısa sürede spor yapacağınız alanlar oluşturacağız. Bunun için düğmeye bastık. Sizlerin top oynayacağı, spor yapacağı alanlar oluşturacağız” dedi.

Eğlenceli gösteriler ve aktivitelerle dolu bir gün geçiren çocuklar ise, “Bugünkü etkinlik çok güzel oldu. Belediye başkanım seni çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyoruz Serhat amca. Çocukları mutlu ediyorsunuz. Bu etkinliğin tekrar olmasını istiyoruz. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun” cümleleriyle Başkan Türkel’e teşekkür ettiler.

Program sonunda Başkan Türkel ve öğrenciler, farklı renkteki boyalar kullanarak Atakum Belediyesi logolu şablona el izini bıraktı.