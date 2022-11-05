Çocuklara kitap sevgisini aşılamak üzere her sene kasım ayının ikinci pazartesi başlayan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak.

Çocuklara kitap sevgisini aşılamak üzere her sene kasım ayının ikinci pazartesi başlayan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlayacak hafta bilim atölyelerinden kukla gösterilerine, panellerden okur-yazar buluşmalarına kadar pek çok etkinlik yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın 7 Kasım’da Ankara’dan başlatacağı Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nın açılışı Musiki Muallim Mektebi’nde yapılacak.

Avrasya Kütüphaneler Derneğinin katkılarıyla düzenlenen haftanın açılış programı çerçevesinde Meddah Kenan Olpak’ın Anadolu Masalları anlatımı da yer alacak. Aynı gün, “Çocuk Kütüphaneleri: Küçük Okurların Penceresinden Büyük Dünyalar” adlı panelde akademik düzeyde panelistler karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak. Panelin ardından küçük katılımcılar için kâğıt uçak ve kukla yapımı, satranç atölyesi ve yazar Nehir Yarar ile söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılan çocuklara, gün boyunca farklı sürprizler yapılacak.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nın ikinci günü Millî Kütüphane ’de Feza Gürsey Bilim Merkezinin kuracağı bilim atölyesi, Abdullah Beyaztaş’ın kukla gösterisi, Behiye Bekiroğlu’nun seramik atölyesi, yazarlar Tülin Kozikoğlu ve Çizer Huban Korman ile hikâye anlatımı, illüstrasyon çalışmaları farklı yaş gruplarından çocukları bir araya getirecek. Üçüncü günün etkinlikleri Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde ebru atölyesi, yazar Üzeyir Gündüz ile söyleşi ve canlı Türk müziği dinletisi ile devam edecek. Sıcak cam atölyesi ve piyano resitali 10 Kasım’da katılımcılara keyifli vakit geçirtecek etkinlikler arasında yer alacak.

Birbirinden eğlenceli oyunlar çocukları bekliyor

Dünya Çocuk Kitapları Haftası eğlenceli oyunlarıyla çocukları kitapların büyülü dünyasına çekecek. Millî Kütüphane sergi ve fuaye alanı 11 Kasım’da seksek, halat çekme, kozalak yarışı, mendil kapmaca oyunlarıyla çocukları ağırlayacak. Etkinlikler Sokak Oyunları Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek. Kukla gösteriminin ardından da yazar Mehtap İnan ve Ressam Elçin Şahal Aksoy eşliğindeki drama ve sanat atölyeleri ilkokul öğrencileriyle buluşacak. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde ise 12 Kasım’da Japonya ile yapılan karşılıklı değişim anlaşması çerçevesinde Shiga vilayetine bağlı Moriyama Şehir Kütüphanesinin okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için gönderdiği Japonca kitaplar kütüphane yetkililerine takdim edilecek.

Ayrıca küçük okurlar için gerçekleştirilecek ebru, keçe, suluboya, müzik, kâğıt uçak atölyelerinin yanı sıra Türk Japon Vakfının da katkılarıyla geleneksel kıyafetli anlatıcılar tarafından Türk ve Japon çocuklarına masallar anlatılarak origami çalışmaları yapılacak.