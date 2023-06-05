Çevre konusuna büyük önem veren ve önemli projeleri hayata geçirerek bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını ortaya koyan Kestel Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi.

Meydan Kestel’de gerçekleştirilen etkinliğe, yüzlerce öğrenci ve velileri katıldı. Etkinlikte çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından stantlar kuruldu. Çevre konusunda farkındalık oluşturmaya ve vatandaşları şuurlandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Atık maddelerden hayata kazandırılan ürünlerin de sergilendiği etkinlik büyük beğeni topladı. Ayrıca çocuklara yönelik çevre konulu tiyatro gösterisi ve sahne oyunları da gerçekleşti. Etkinliğe katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Sahne etkinliklerinin ardından konuşan Başkan Tanır, doğanın insanlığa en büyük miras olduğunun altını çizdi. Başkan Tanır, sözlerine şöyle devam etti;

"Çevre, insanların ve doğadaki diğer canlıların etkileşim halinde varlıklarını sürdürdükleri ortamdır. Yeryüzünde yaşayan milyonlarca canlı türü içerisinde, doğa üzerinde hâkimiyet kurabilen, onu değiştirebilen tek tür insandır. Yaşamlarımızı sürdürdüğümüz çevremiz, dünün mirası yarının ise emanetidir. Sağlıklı bir gelecek ve yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için dünyamızın kaynaklarını ölçülü kullanmalı, çevreyi ve doğayı korumalıyız. Daha az atık oluşturan ve olabildiğince az enerji tüketen yeni bir yaşam biçimi oluşturmak hepimize düşen bir görevdir. İnsanlık olarak yeryüzündeki tüm canlılarla uyum içerisinde ve sağlıklı şartlarda yaşayacağımız daha güzel bir dünya kurabilmek dileğiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum."