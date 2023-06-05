İzmir’de gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde körfezde polis ve Sahil Güvenlik ekipleri temizlik etkinlikleri yaparken, körfezden çıkartılan atıkları gören çocuklar duyarlılık mesajı verdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürü Ömer Özdil, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve öğrenciler katıldı. Programda, ilkokul öğrencileri tarafından ’Temiz Deniz Temiz Dünya’ konulu şiirlerin okunmasının ardından su altında çekilen fotoğrafların sergilendiği alan gezildi. Daha sonra ise denizden çıkan atıklar çıkartıldı.

Vali Köşger: "İzmirliler olarak biz de denizimizi çok temiz tutamamışız"

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İnsanlık tarihi, insan ile doğanın mücadelesinden ibaret. İnsan ne zaman kazandıysa, aslında o zaman kaybetmeye başlamıştır. Bugün gelinen noktada bir çok çevre faciasını hep birlikte yaşıyoruz. Kendi ayağımıza sıktığımızı idrak etmeye başladık. Bu da zirveye endüstri inkılâbıyla ulaşıyor. Bu seneki Çevre Günü’nün özel teması da denizler. Yer yüzünün yüzde yetmişi denizlerle kaplı ve besin zincirinde, dünyanın ekolojik döngüsünde, denizlerin önemi yadsınamaz bir durumda. Denizlerin oksijen üretimindeki önemini; alglerin, ormanların çok çok üstünde bir işe yaradığını yeni yeni idrak ediyoruz. Biraz evvel denize baktık ve maalesef İzmirliler olarak biz de denizimizi çok temiz tutamamışız. Yani arkadaşlar temizlemiş olmasına rağmen hala körfezimiz kirli. Bugünleri vesile kılarak, bizden sonraki kuşakları ve dahi bizleri, bu konuda şuurlandırmak ve farkındalığımızı arttırmak için bu tür faaliyetlerin, etkinliklerin faydası olacağını değerlendiriyorum. İnşallah çevremizi, bütün florayı, faunayı, börtüyü, böceği, kuşu bir emanet olarak biz de terakki ederiz ve onları gözümüz gibi koruruz. Dünyayı daha yaşanılası bir hale getirip, gelecek kuşaklara teslim ederiz" açıklamasında bulundu.

Çocuklardan mesaj

Etkinliklerde denizden çıkan çöpleri görünce çok üzüldüklerini söyleyen çocuklar ise, büyüklerine mesaj verdi. Batuhan Çakır, "Denizden tekerlek ve meyve kasası çıktı. Çok üzüldüm bunları görünce. Büyüklerimiz çevreyi korusunlar, denizlere çöp atmasınlar" derken Elif Duru Mehenktaş, "Denizden otomobil lastiği, trafik dubası, plastik atıklar ve camlar çıkmış. Görünce gerçekten çok üzüldüm. Denizlerimizi böyle kirletmemeliyiz. Çöpleri denize değil çöp kutularına atalım" diye konuştu.