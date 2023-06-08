Dünya Çevre Farkındalık Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde kutlandı.

İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Çevre Farkındalık Günü, Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen çalıştayla başladı. Çalıştayda; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Zeynep Ceylan; dünyanın 4 milyar yıldır var olduğunu ve üzerinde yer alan tabiat ve ekosistemin İlahi bir tecelli olarak insanlara emanet edildiğini ifade etti.

Bu emanete tüm unsurları ile sahip çıkıp korumanın ve gelecek nesillere ulaştırmanın insanlar için bir tercih değil zorunluluk olduğunu aktaran Prof. Dr. Ceylan, Küresel ısınma sonucu kutuplardaki devasa buzulların erimeye başlamasıyla beraber 2 milyardan çok insanın yaşadığı küçük ada devletçiklerinin sular altında kalabileceğini, dünya coğrafyasının değişeceğini ve tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmının tuzlu sulara karışarak içme suyu konusunda dünya çapında büyük krizlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Radikal Önlemler Acilen Devreye Sokulmalı"

Bu sebeple eylem planlarını her ülkenin acilen devreye sokması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ceylan, dünya ölçeğindeki bu sorunlar için Türkiye de dahil olmak üzere alınabilecek önlemleri; sera gazı emisyonlarının düşürülmesi, sera gazı emisyon sınırlandırılması için “Emisyon Ticaret Sisteminin” getirilmesi, enerji üretiminde fosil kökenli yakıtlardan kademeli olarak vazgeçilmesi (yeni ve yenilenebilir enerjiye geçiş), ormanlar ve diğer karbon yutak alanlarının zenginleştirilip, korunması, ulaşım-bina-tarım ve atıkların sebep olduğu salınımın azaltılarak, sıfırlanması ve atıkların doğru yönetilerek geri kazanım ve geri dönüşümleri ile sıfırdan üretim yerine yarı mamul hammadde olarak üretime sokulması ve böylece yenilenebilir enerjinin yanı sıra yenilenebilir hammadde olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması suretiyle yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin olabildiğince korunmuş olması şeklinde sıraladı.

Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde kurulan birimlerince atılan adımların önemli kazanımlar sağladığına vurgu yapan Ceylan, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere destek veren tüm paydaşlar ile katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştay, davetli konukların konuşmaları ve sunumlarıyla sona erdi.

Farkındalık Etkinlikleri Gün Boyu Devam Etti

5 Haziran Dünya Çevre Farkındalık Günü etkinlikleri, salon programlarının ardından açık alanda gerçekleşen faaliyetlerle gün boyu devam etti. Heykel sergisi, moda tasarım sergisi, geleneksel Türk sanatları sergisinin yanında başta Çaykur olmak üzere çeşitli kurumların da stantlarının yer aldığı faaliyet alanına ilgi oldukça yoğun oldu. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen farkındalık etkinliklerine katılan öğrenciler, canlı müzik eşliğinde hem eğlendi hem de günün anlam ve önemine yönelik bilgilendirici faaliyetlere katıldılar.