Halk arasında sessiz katil olarak bilinen hipertansiyon, kan basıncının kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvettir. Fizyolojik sınırlardaki bu basıncın normal değerler üzerinde olması ise hipertansiyon olarak tanımlanır.

Halk arasında sessiz katil olarak bilinen hipertansiyon, kan basıncının kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvettir. Fizyolojik sınırlardaki bu basıncın normal değerler üzerinde olması ise hipertansiyon olarak tanımlanır.

Yorgunluk, halsizlik, sık idrara çıkma, baş ağrısı, kulak çınlaması ise sık karşılaşılan hipertansiyon belirtileri arasında sıralanabilir. Bu belirtiler, farkında olmama gibi nedenlerle birçok kişi tarafından tansiyonun henüz aşırı yükselmediği dönemlerde veya zaman içerisinde yavaş yavaş yükselmesine bağlı, fark edilmiyor ya da belirtileri yeteri kadar önemsenmiyor.

Bunun sonucunda hipertansiyonu olan yetişkinlerin yüzde 46’sı bu hastalığa sahip olduklarından habersiz olarak yaşıyor. Halk arasında da ‘sessiz katil’ olarak bilinen bu hastalık, teşhis edilip kontrol altına alınmadığı takdirde birçok kişinin ölümüne sebebiyet veriyor.

2023 yılı itibariyle 7.8 milyar kişiye ulaşmış dünya nüfusunda, 1,2 milyar kişi hipertansiyon hastalığı ile mücadele ediyor. Yapılan araştırmalar, hipertansiyonla yaşayan yetişkin sayısının son 30 yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Hipertansiyon hastalığının sebepleri arasında hiç şüphesiz ki genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, aşırı tuz tüketimi, hareketsiz bir yaşam sürdürmek, sigara ve alkol tüketimi yer alıyor.

Hipertansiyon hastalığı tedavi edilmediği takdirde kalp, beyin, böbrek, göz ve atardamarlara büyük zararlar veriyor. Bazı hipertansiyon vakalarında biri diüretik olmak üzere 3 antihipertansif ilaç, maksimum dozda ve gerekli sıklıkta kullanılmasına rağmen tansiyon hedefi istenilen değerlerin altına düşmüyor. Bu tip hipertansiyon tıpta dirençli hipertansiyon olarak tanımlanıyor.

INVAMED araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Delta Modülatör Renal Denervasyon (RDN) cihazı, ilaç tedavisine cevap vermeyen dirençli hipertansiyonu tedavi etmek üzere tasarlanmıştır.

Modülatör Renal Denervasyon jeneratörü, işlem sırasında kontrollü radyo frekans enerjisini iletmek için Modülatör Renal Denervasyon kateteri ile birlikte çalışır.

Yaklaşık 1 saat süren minimal girişimsel operasyonda hasta, hafif anestezi altında uyutulur. Kasık atardamarından katater yardımıyla böbreklerin içine girilerek hastanın tansiyonunu yükselten sempatik sinirler zayıflatılır. Delta Modülatör Renal Denervasyon kateteri, elektrotları 360 derecelik ablasyon oluşturacak şekilde konumlandırır ve tam denervasyon olasılığını en üst düzeye çıkarmak için sinirlerin arter lümenine yakın olduğu böbrek dallarını tedavi eder. INVAMED Delta Modülatör Renal Denervasyon tedavisi ile, düzenli ilaç kullanımına rağmen düşmeyen dirençli tansiyon kontrol altına alınarak, hastalarda kalıcı, uzun süreli bir kan basıncı kontrolü sağlanır.