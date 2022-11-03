Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi, Dünya Şampiyonu Milli Boksör Hatice Akbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ederek, kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette Hatice Akbaş’ın adının verileceği Boks Salonunun da kısa zamanda tam teşekküllü olarak hizmete açılacağı duyuruldu.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi, Dünya Şampiyonu Milli Boksör Hatice Akbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ederek, kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette Hatice Akbaş’ın adının verileceği Boks Salonunun da kısa zamanda tam teşekküllü olarak hizmete açılacağı duyuruldu.

Hatice Akbaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Öğr. Gör. E. Hakan Öncü, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı, Milli Boksörün Antrenörü ve babası olan Kerem Akbaş da Rektör Kızılay’ı ziyarette yer aldı. Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu (FİSU) tarafından Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde organize edilen The FISU World of Combat Sports 2022 bünyesindeki Dünya Boks Şampiyonası’nda 52 kg altın madalya elde eden İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Akbaş, kendisine verdiği destekten dolayı Kızılay’a teşekkür etti.

Bu başarıda Türkiye adının yanı sıra İnönü Üniversitesi adının da dünyada duyurulmasın öneminden söz eden Kızılay, “Spora verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz, Bayrağımızın yanında üniversite flamamızın da birincilik kürsüsünde yer alması çok önemliydi. Bu yılki başarılarının devamının da geleceğini umuyorum” şeklinde konuştu. Kızılay, üniversite tarihinde boks branşında bir ilk olan ve uluslararası müsabakalarda son dönemin en büyük başarısını elde eden Akbaş’ı tebrik ederek, bu başarıda emeği ve desteği olan Dekan Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’ya, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik’e, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Tunç’a, Antrenörü Kerem Akbaş ve Öğr. Gör. E. Hakan Öncü’ye teşekkürlerini iletti.

Hatice Akbaş Boks Salonu açılacak

Dekan Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ise üniversite bünyesinde yeni ve eski milli sporcularının olduğunu bu yıl başarılarının daha ileri seviyelere geleceğini belirtip, Hatice Akbaş Boks Salonu’nun kısa zamanda tam teşekküllü olarak hizmete açılacağını söyledi.

Görüşmenin sonunda Kızılay tarafından Milli Boksör Akbaş ve Antrenörü Kerem Akbaş’a başarılarından dolayı tebrik ederek hediye takdim etti.