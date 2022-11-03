Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası’nda eleme müsabakaları tamamlandı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası’nda eleme müsabakaları tamamlandı.

Bocce sporunun Türkiye’deki merkezi haline gelen Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, 37 ülkeden 52 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ülkelerin federasyon yetkilileri ve antrenörleri de Mersin’de bocce dalında dünyanın en büyük spor organizasyonuna şahitlik ettiklerini söylediler.

Mehmet Can Yakın’dan büyük başarı

Toroslar Belediyesi’nin Bocce Milli Takım oyuncusu Mehmet Can Yakın, volo basamak disiplininde çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu Yakın, rölede birlikte mücadele ettiği Burak Altay ile birlikte adını son 8’e yazdırırken, madalya müsabakasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Yakın, desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, “Dünya şampiyonasında volo ve röle branşında yarışıyorum. Çeyrek finaldeyiz. 2019’daki dünya şampiyonasında büyük başarılar elde ettik. Buradan da aynı başarılarla çıkacağımıza inanıyoruz. Dünyada ilk kez hem raffa hem de volo branşının şampiyonası Toroslar’da yapılıyor. Federasyon başkanımız Mutlu Türkmen’e de teşekkür ediyorum. İnşallah bol altınlı ve madalyalı bir şampiyona olacak” dedi.

“İnşallah ülkemize yeni madalyalar kazandıracağız”

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay da boccede büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Toroslar Belediyesi Spor Kulübü’müzde oynayan iki sporcumuz Mehmet Can Yakın ve Emre Mecit, şampiyonada ülkemizi, Mersinimizi temsil ettiler. Bu bizim için onur vericidir. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü bir madalya maçımız daha var. Heyecanlıyız. İnşallah ülkemize yeni madalyalar kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir organizasyonda yarışmanın gururunu yaşıyoruz”

Türkiye Bocce Milli Takım oyuncusu Mehmet Karataş ise dünyanın en iyi sporcularının Mersin’de buluştuğuna dikkat çekerek, “Yaklaşık 22 yıldır bocce sporuyla ilgileniyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Bu organizasyonda çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Ben de bocce volo disiplininde oynuyorum. Hedefim madalya kazanmak" diye konuştu.

“Mersin’de rekor bir katılımla şampiyona gerçekleşiyor” diyen bir başka milli sporcu Cem Şimşek, “Yaklaşık 12 yıldır bocce sporuyla ilgileniyorum. Avrupa ve balkan derecelerim var. Dünya şampiyonasına ilk defa katılıyorum. Bu kadar fazla ülkenin bir araya gelmesi çok heyecanlı. Rekor bir katılım var" şeklinde konuştu.

“Tüm sporculara başarılar diledi”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da tüm sporculara başarılar dileyerek, “Sporcularımızın ve şehrimize gelen misafirlerimizin en güzel duygularla ayrılması bizim için çok önemli ve kıymetli. Bu organizasyonu da başarıyla tamamlayacağız inşallah. Hem Toroslarımızdan şampiyon sporcular çıkaracağız hem de bu sayede kıtalar arası dostluk ilişkileri kurmaya devam edeceğiz. Bu şampiyona ile birlikte Toroslarımızdan, Mersinimizden tek bir çocuğumuzun ufkunu açtıysak, spora yönlendirebildiysek ve ilgisini çekebildiysek ne mutlu bize. Ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.