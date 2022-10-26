Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, dünyada ilk kez Toroslar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, dünyada ilk kez Toroslar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında Halkkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Bocce Salonu’nda yapılacak şampiyonaya, milli takım ile birlikte 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. Dünya Bocce Şampiyonası, 1 Kasım Salı günü saat 09.00’da yapılacak eleme turlarıyla başlayacak. Yine aynı gün saat 20.30’da açılış töreni ile devam edecek şampiyona, oynanacak müsabakaların ardından 5 Kasım Cumartesi günü madalya töreni ve kapanış programı ile son bulacak.

2019 yılında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupasını ilçede Türk sporuna yakışır bir organizasyon ile gerçekleştiren Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, şimdi de Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ve Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası ile dünya çapında bir organizasyona daha imza atıyor.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi tarafından yapılacak dünya şampiyonasında 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu ve teknik adam bulunacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, dünyanın birçok yerinden gelecek sporcuları Mersin’de, Toroslar’da ağırlayacaklarını belirterek, “Mersin aynı zamanda bir spor kenti. Dünya şampiyonalarına talip olmaya devam edeceğiz” dedi.

"İlk defa raffa ve volo branşlarının bir arada yapıldığı Dünya Şampiyonası’nın ev sahibiyiz”

Başkan Yılmaz, dev bir spor organizasyonunun daha Toroslar’da yapılacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Ulusal ve uluslararası şampiyonalardan madalyalarla dönen Toroslar Belediyesi Bocce Takımımız, bocce branşında ilçemizi ve kentimizi Türkiye’nin bir numarası yapmayı başardı. İlk defa volo ve raffa branşlarının bir arada yapıldığı bir dünya şampiyonasına Toroslarımızda ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm hemşehrilerini, 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonayı izlemeye davet eden Yılmaz, “Dünya Bocce Şampiyonası’nın ilçemizde yapılacak olması kentimizin spor alt yapısının ne kadar sağlam olduğunun da bir göstergesidir. Bu şampiyona, kentimizin tanıtımına da değer katacak bir organizasyondur. Şampiyonada Toroslar Belediyesi Bocce Takımımızın milli sporcuları da ülkemizi temsil edecek. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hem sporcularımızın hem de şehrimize gelecek misafirlerimizin en güzel duygularla ayrılması bizim için çok önemli ve kıymetli. Dünya Şampiyonasına ülkemiz, Mersin ve Toroslar olarak hazırız” şeklinde konuştu.