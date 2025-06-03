3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde pedallar, bisiklet kullanımını özendirmek için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde döndü. Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlükleri ortaklığında düzenlenen sağlıklı yaşam etkinliği, trafikte bisiklet kullanımı, kask ve ekipmanın önemi, bisiklet yollarında uyulacak kuralları konu aldı. Lise öğrencilerinden oluşan 150 kişilik grup, vadi içinde keyifli bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet kullanımını teşvik etmek, gençleri bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Program çerçevesinde öğrencilere trafikte bisiklet kullanımı, kask ve yansıtıcı ekipmanların önemi, bisiklet yollarında uyulması gereken kurallar gibi konular anlatıldı. Bilgilendirme sunumlarının ardından öğrenciler bisiklet parkurunda pedal çevirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman ve Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yücel İnce de öğrencilere eşlik etti.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık standında öğrencilerin boy, kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı. Sağlık personeli, ölçüm sonrası öğrencilere sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verdi. Bu çalışma sağlık konusunda da farkındalık oluşturdu. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. Ayçiçek Bisiklet Vadisi’nin doğal atmosferinde hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler, bisiklet kullanımının güvenli yollarla nasıl daha keyifli hale geldiğini deneyimledi.