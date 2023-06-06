Dünya Bisiklet Günü etkinliği çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, trafik ortamında bisiklet kullanıcılarının karşılaştıkları risklere farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler ile pedal çevirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bisikletlerde diğer araç cinslerine göre ölümcül bir çarpışma ihtimali çok yüksek olduğundan, araç sürücülerinin seyir halinde bisiklet kullanıcılarına 1,5 metreden fazla yaklaşılmamasının hayati önem taşıdığı açıklandı. Bisiklet kullanıcılarının bisiklet yolunu kullanmaları, başta kask olmak üzere koruyucu malzemeleri kullanmaları, özellikle trafik ortamında fosforlu yelek giymeleri, kaza riskini azaltacağına dikkat çekmek amacıyla geleceğin yol kullanıcıları olan öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirme etkinliği düzenlendi.