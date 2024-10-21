Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 2024 TOYP Global “Tıbbi Yenilik ve Buluşlar” alanında dünya birincisi olan Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın’a başarı belgesini takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Kırışık, Dr. Apaydın’ı makamında ağırlayarak, görüşme sırasında yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar hakkında bilgi aldı. Dünya çapında prestijli bir ödül olan TOYP Global’de “Dünyanın 10 Başarılı Genci” listesine adını yazdıran Dr. Aydın Sinan Apaydın, tıp alanındaki inovatif çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük takdir topladı.

Rektör Kırışık, “Üniversitemiz, her geçen gün kaydettiği başarılarla bilim dünyasında kalıcı bir yer edinmektedir. Karabük Üniversitesi olarak, akademik kadromuzun uluslararası alanda gösterdiği bu üstün başarıları takdirle karşılıyoruz ve bilimsel çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Prof. Dr. Fatih Kırışık, Dr. Aydın Sinan Apaydın’a başarı belgesini takdim etti.