Bilecik’te her yıl 11 Kasım’da kutlanan Dünya Bilecikliler Günü’nde şehrin yöresel ürünleri tanıtılarak, ’Bilecikliler Buluşması’ programı düzenlendi.

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Bilecik’in tarihi değerlerini korumak ve daha ulaşılabilir bir yüzeye taşımak için dijital kent belleği çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Vali Şefik Aygöl ise, Bilecik’in tarihi, doğası, tarımı, sanayisi ve maneviyatıyla çok değerli bir il olduğunu vurguladı. Aygöl, "Bugün 11-11, Dünya Bilecikliler Günü. Gerçekten bu memleket ne kadar övülürse, ne kadar anlatılırsa yetmeyecek olan bir memleket. Çünkü bugün üzerinde gururla nefes aldığımız bu topraklar, kuruluşun gerçekleştiği, bu memleketin başlangıcının olduğu yer. Osmanlı’nın ilk başkenti. Daha sonra İstiklal Harbi’nde bu milleti topyekûn yok etmek için haince saldırılarda en büyük dirençlerin olduğu ve kurtuluşun sağlandığı şehir. Tek başına övülmeye değer diye düşünüyorum. Ben sizler gibi doğuştan Bilecikli olmadım ama 17 Ağustos tarihinde burada göreve başladığım gün şerefle Bilecikli olduğumu, Bilecik’te olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bilecik sanayi şehri dediğimizde ’Nasıl Bilecik’te sanayi mi var?’ diye karşılık veriyorlar. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Beyefendi geldiğinde gece 11’de göndermiştik. Değerli arkadaşlar 3 milyar dolarlık üretim yapan ve bunun 1 milyar 145 milyon dolarını ihracat olarak yapan bir şehir. Ülkemiz Bilecik’le dörtnala yükseliyor. Biz Bilecikliler olarak bir araya gelip nasıl kuruluşun şehri olduysa, dünyanın üçte birine hükmeden devlet topraklarıysa, nasıl kurtuluşun şehri ise ve düşmanı buradan defedip cumhuriyetin kuruluşuna vesile oldu. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var, o da ortak değerdir; bu ortak değer de Bilecik’tir" dedi.

Vali Aygöl’ün konuşmasının ardından ’Şehre Değer Katanlar Onur Ödülleri’ sahiplerine takdim edildi. Program halk oyunları gösterisi ve Hatun Atapay’ın ’Sandıktaki Türküler’ konseri ile devam etti. Bilecik’in kültürel mirasını yansıtan stantların gezilmesiyle program sona erdi.