Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Dünya Bankasının fonu olan Kamu ve Yerel Yönetimler Yenilenebilir Enerji Projesi(PUMREP) kapsamında sağlanan 1 milyon 450 bin Euro’luk kredi sözleşmesini imzaladı.

Yenişehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Mecliste konuşan Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak sürdürülebilir bir kent için yaptıkları çalışmaları meclis üyeleri ile paylaştı.

“Proje 7 ay içerisinde tamamlanacak”

Güneş enerjisi santrali projesi için Dünya Bankasından sağlanan 1 milyon 450 bin Euro’luk kredi sözleşmesini imzalayan Başkan Özyiğit, “Daha çevreci ve karbondan arındırılmış bir kent hedefimizde attığımız bu önemli adım sürdürülebilir bir gelecek için, Yenişehir için hayırlı olsun" dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Özyiğit, 7 ay içerisinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri ve Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi’nde çatı tipi güneş enerjisi panelleri kuracaklarını ve bu şekilde belediyenin toplam enerji tüketiminin yüzde 60’nı güneşten elde edeceklerini kaydetti. Özyiğit, “Dünya Bankasının fonu olan PUMREP yani Kamu ve Yerel Yönetimler Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında sağladığımız 1 milyon 450 bin Euro’luk kredi için bugün imza attık. 3 yıl geri ödemesiz, toplam 16 yıl vadeli olacak bu kredi ile kurulacak olan 1.3 megawatt gücündeki güneş enerjisi sistemi ile kendi enerjisini tükettiği noktada üreten bir yapıyı oluşturmuş olacağız. Bu proje ile belediyemizin enerji tüketiminin yüzde 60’ından fazlasını yenilenebilir enerji ile karşılayacağız. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Özgecan Aslan Spor Tesislerimiz ve LEED Sertifikalı BETEM binamızda 7 ay içinde güneş enerjisi sistemimizin kurulumlarını tamamlayarak tesislerimizin enerjisini güneşten sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yakın süreçte Mut ilçesinde planladığımız 850 kilowatt gücünde rüzgar enerji santrali kurulumu için de çalışmalarımız devam ettirmekteyiz. Bu projenin de tamamlanması ile tükettiğimiz enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz" diye konuştu.

“2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi olduk”

Ekoloji ilkeleri kapsamında 2020 yılında İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladıklarını hatırlatan Özyiğit, şunları dile getirdi: “Yönetim anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri olan ekoloji ilkesi kapsamında Yenişehir’de doğa ile uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam hedefiyle hareket ediyoruz. İlk olarak 2020 yılında sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladık. Yenişehir’in iklim değişikliğine uyum sağlama ve riskleri azaltma tedbirlerini içeren Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı hazırladık. Ve bu plan kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi olduk. Karbon emisyonunu azaltma için çok ciddi ve kararlı adımlar attık. İnşa ettiğimiz LEED Sertifikalı BETEM ile Yenişehir Belediyesi olarak yeşil bina konusunda Mersin’de bir ilke imza attık. Bununla birlikte Yenişehir’de enerji verimi yüksek, çevre dostu binaların hızla artmasını sağladık.”

“Dijital İkiz Projesi ile iklimsel analizler yapan ve somut adım atan Türkiye’nin ilk belediyesiyiz”

Yenişehir Çevreci Halk Kart ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ile geri dönüşüm konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Özyiğit, “Çevre bilincini artırmak ve atık yönetiminde yeni bir sayfa açmak için Yenişehir Çevreci Halk kart sistemimizi oluşturduk ve ambalaj atıklarını evlerimizden toplayarak inşa ettiğimiz Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ile geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyoruz. Dijital İkiz Projesi ile hava kalitesi ölçümleri, ısı haritaları, akıllı otopark sistemleri, bina enerji yönetimi gibi alanlarda ekolojik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca proje kapsamında iklimsel analizler yaparak, elde edilen veriler ışığında somut adımlar atan Türkiye’deki ilk belediye olduk" dedi.

“2025 yılını Akıllı ve Yeşil Yenişehir Yılı ilan ettik”

Yenişehir genelinde 5 noktada 28 adet elektrikli araç şarj istasyonu kurduklarını belirten Başkan Özyiğit, “Elektrikli araçların en yoğun kullanıldığı şehirlerden biri olan Mersin’de, başlangıç olarak 5 noktada 28 adet elektrikli araç şarj istasyonu kurarak karbondan arındırılmış çevreci ulaşımı desteklemeye devam ediyoruz. 2025 yılını Akıllı ve Yeşil Yenişehir Yılı ilan ettik ve bu kapsamda stratejilerimizi oluşturuyoruz. Tüm bunlar Yenişehir’in sürdürülebilirlik vizyonunda ne kadar ileri bir noktada olduğunu gösteriyor. Şimdi de sürdürülebilir bir Yenişehir için çok önemli bir proje olan yenilenebilir enerjiye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.