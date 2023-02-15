Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu. Malpass yaptığı açıklamada, “Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu ile Dünya Bankası’nın mali yılının sonuna kadar görevi bırakma niyetimi paylaştım” dedi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı olarak hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu aktaran Malpass, “Eğitim, sağlık, sosyal koruma, istihdam, cinsiyet, temiz su ve elektriğe erişim dahil olmak üzere insani gelişmenin tüm alanlarında yoksulluğu azaltmak, ekonomik büyümeyi artırmak, hükümetin borç yükünü azaltmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için birlikte çok çalıştık. Görev sürem boyunca başardıklarımızdan gurur duyuyorum” dedi.