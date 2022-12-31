Eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Baltacıoğlu’nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Baltacıoğlu’nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu için Altınyurt Spor Kulübü’nde tören düzenlendi. Baltacıoğlu’nun naaşı daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Altınyurt Spor Kulübü’ndeki törene; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, eski TVF Başkanları Ahmet Gülüm, Erol Ünal Karabıyık, Özkan Mutlugil, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, Baltacıoğlu’nun sporculuk dönemindeki takım arkadaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, voleybol camiasının yakın zamanda Metin Görgün’ü de kaybettiğini hatırlatarak, “Böyle bir günde bir araya gelmek istemezdik ancak takdiriilahi. Dünya ağabeyimiz sadece voleybola değil sporcu ve örnek kişiliğiyle tüm Türkiye’ye örnek olmuş bir insandı. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Başkan Üstündağ, Dünya Baltacıoğlu’nun adının erkekler ve kadınlarda devam eden AXA Sigorta Kupa Voley sezonuna verileceğini açıkladı.

Altınyurt Spor Kulübü’ndeki törenin ardından Dünya Baltacıoğlu’nun naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde getirildi. Baltacıoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Baltacıoğlu’nun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze namazına; iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.