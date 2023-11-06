Kalıntısız üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için Avrupa’nın dört yanından baharat üreticileri ve ihracatçıları bir araya geldi. Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) Teknik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Kekik ve defnede ihracatta dünya birincisi olan Türkiye’yi ESA Toplantısında başarıyla temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Avrupa Birliği’ndeki (AB) sektörle ilgili son gelişmelerden haberdar olmak ve Türkiye menşeli ürünler hakkında görüş bildirdiklerini söyledi.

“Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 60’ından fazlasını Egeli ihracatçılar gerçekleştiriyor”

Toplantıda konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, “Özellikle Ege Bölgesi Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü. Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 60’ından fazlasını Egeli ihracatçılar gerçekleştiriyor. Türkiye geneli baharat ihracatımız Ocak-Eylül döneminde 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa, Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 30 pay alıyor. ESA’da Avrupa’dan ABD’ye Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye çok geniş bir üye profili mevcut. Sektörümüzde kalıntı sorununun yaşanmaması, üreticinin emeğinin karşılığını alması, ürünlerin geri dönmemesi için yoğun mesai harcıyoruz. Üreticilerle sık sık toplantılar yapıyoruz, üniversitelerle iş birliği halindeyiz” dedi.

“Kalıntı tespitinde ESA’ya haber verilmesi gerekiyor”

Tarakçıoğlu, “Ulusal birliklere çok görev düşüyor. Herhangi bir yüksek kalıntı tespitinde ESA’ya haber verilmesi gerekiyor. Özellikle Çin’den gelen ürünlerde bazı kalıntılara rastlandığı ve önlem alınmaması konusunda karar alındı. Bazı ülkelerden gelen ürünlerde sıklıkla çıkan kalıntılara yönelik izin verilmemesine rağmen sorunun halen tam olarak çözülemediği ve dikkatli olunması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Risk teşkil eden kalıntıları da istişare ettik. Tağşiş ve kurutma faktörü konularını görüştük” diye konuştu.

“PA sorununun ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri anlatıyoruz”

Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyaya ihracatın devamlılığı için PA sorununun çözümünün hayati önem taşıdığına değinen Nurettin Tarakçıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“PA konusunu da detaylıca istişare ettik. Özellikle numune almanın doğru PA analizi yapabilmek için şart olduğuna karar verildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Türkiye’nin kekik üretiminin yüzde 90’ının yapıldığı Denizli’de “Kekik Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları”na yönelik uzun süredir düzenlediğimiz toplantılarda üreticilere kekikte yabancı ot kalıntısı nedeniyle ortaya çıkan PA sorununun ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Başarılı çıktıları olan bu projemizi de komite toplantısında gündeme getirdik.”

“Şu ana kadarki en verimli teknik komite toplantılarından biriydi”

Tarakçıoğlu, “ESA kalite standartları hakkında bilgi verildi. Çalışmaların daha aktif gitmesi için çalışma grubuna destek olunması için yeni üyeler bekleniyor. Kurutma faktörü konusunda da komitenin çalışması gerekiyor. Mineral yağ kalıntısı da görüşüldü. Bu konuda getirilen sınırlamaların yükseltilmesi için gerekli adımların hemen atılacağı ve 2024’ün ilk yarısında bunun sonuçlarının alınabileceği konusunda fikir birliğine varıldı. Şu ana kadarki en verimli teknik komite toplantılarından biriydi. Görüşlerimizi bildirerek yönlendirmeye gayret ettik. Teknik komite ESA’nın, ESA da AB’nin Danışma Kurulu gibi çalıştığı için bu toplantılar ve alınan kararlar önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

“Baharat ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz”

Nurettin Tarakçıoğlu, “Amacımız çevreye duyarlı, üretimlerimizde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik şartlarını yerine getirerek üretim yapmak, üreticilerimizi bu yönde bilgilendirecek projeleri hayata geçirmek. İzlenebilirlik ve sürdürülebilirlik esaslı üretilen Türk baharatlarının ihracatını düzenli olarak artırmak. Günümüzde yıllık 200-250 milyon dolar aralığında olan baharat ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.