Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi (TEMAD) üyeleri, ’17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nü düzenledikleri etkinliklerle kutladı.

Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinlikte konuşan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanı Halil Kur, 2012 yılından itibaren 17 Ekim tarihinin ’Astsubaylar Günü’ olarak kutlandığını hatırlattı. Kur, "Bu yıl da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz kutlamalarda, ’Birlikte Türkiye’yiz’ diyerek 2012 yılında ortaya koyduğumuz slogan, bir olmanın, diri olmanın, kardeş olmanın, Cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için tek vücut olmanın hep birlikte ülke olarak idraki içinde Cumhuriyetimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır" dedi.

"Gayemiz astsubaylarımızın 365 günün sadece 1 gününde kendilerini özel hissetmeleri"

"Bizim gayemiz, muvazzaf ve emekli olan astsubaylarımızın 365 günün sadece 1 gününde kendilerini özel hissetmeleri, hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmeleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gece demeden, gündüz demeden çalışırken yalnız olmadıklarını hatırlamalarını amaçlamaktadır" diyen Kur, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz astsubaylar kutsal mesleğimize başlarken aziz milletimiz ve ülkemiz için camia olarak yemin ettik. Bugün de aynı yüksek ideallerle TEMAD çatısı altında ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne karşı sorumluluklarımızın bilincinin içinde olup, bu başarılarımızın temelinde sürekli değişim ve gelişim ilkesi yatmaktadır. Bizim devletimize ve ordumuza olan sadakatimiz sonsuz olup, ülkemizin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukumuzu bitirmek için saldırı yapanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmak asli görevlerimizden biri olup, bunun en güzel yanıtını da şehit Astsubayımız Ömer Halisdemir gibi kahramanlarımız vermiştir."

Özlük hakları konusundaki bekleyişlerinin de sürdüğünü ifade eden Kur, "Güzel ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, en çok şehidi ve gazisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalbini oluşturan bu toplum, özlük haklarının çözümü için bekleyiş içerisindeler. Bizler hiyerarşiye saygılıyız. Biz ne daha fazlasını, ne de imtiyaz istiyoruz. Tarihi şanla ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin omurgasını oluşturan bu toplum, hak ettiği özlük haklarının bir an önce sonuçlanmasını yetkililerden beklemektedir" diye konuştu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanı Halil Kur tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakılan törende, bando eşliğinde halk oyunları gösterisi de yer aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından etkinlik, dernek binasında devam etti.