40’a yakın ülkeden şeflerin katılacağı Dünya Aşçılar Şampiyonası’nda Kırıkkale yemekleri tanıtılacak. İstanbul’da düzenlenecek şampiyonada, pastadan yapılan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, İHA ve SİHA, katılımcıların beğenisine sunulacak.

40’a yakın ülkeden şeflerin katılacağı Dünya Aşçılar Şampiyonası’nda Kırıkkale yemekleri tanıtılacak. İstanbul’da düzenlenecek şampiyonada, pastadan yapılan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, İHA ve SİHA, katılımcıların beğenisine sunulacak.

Dünya Aşçılar Şampiyonası ve Dünya Helal Zirvesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TASPAKON) ve Discover Events iş birliğiyle 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya, 40’a yakın ülkeden uluslararası şef katılacak. Kırıkkale’den de şampiyonaya katılacak şefler, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek, yarışmada sunulacak kaşık mantısı, sebzeli kuru fasulye, tokmak köftesi, kuzu çorbası ve tatlının tanıtımını yaptı. Şampiyonada, Display Süsleme Sanatı kategorisinde yarışmaya katılacak Fatma Ayar, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve Ayasofya’nın tanıtımı için yaptığı pastalar hakkında Vali Tekbıyıkoğlu’na bilgi verdi.

Yöresel yemekler için coğrafi işaret alma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bölgemizdeki çeşitli kültürel yapıda ki insanların kendi sofralarında ki yemekleri burada hayat buluyor. Tandır çorbasına benzeyen çok lezzetli bir çorbamız var. Aynı zamanda Kırıkkale’de yetişen ve kendisine münhasır özellikleri olan tahıllarda yemeklerde kullanıldı. Özellikle fasulye, Karaahmetli bölgemizde yetişen tescil aldığımız bir fasulyedir. Bazı ürünler henüz coğrafi işaretini almamış ama bu konuda biz öncülüğü yapmak suretiyle çalışmalarımıza başladık" dedi.

Kırıkkale Pastacılar Aşçılar Kebapçılar Dernek Başkanı Özgür Dönmez de "Şampiyonada Sayın Valimizin coğrafi işaret almamız için desteklediği Karaahmetli tokmak köftemizi, ata tohumumuzdan yapılan sebzeli kuru fasulyemizi, Keskin Yoncalı köyünün kaşık mantısını, yine coğrafi işaret almak için başvurusunu yaptığımız tatlımızı ve Yoncalı köyünün kuzu çorbasıyla yarışmaya girerek, 40 ülkeye tanıtmış olacağız. Şampiyonada TOGG, İHA ve SİHA temalı pastalarımızı da sergileyerek savunma sanayimizin de reklamını yapmış olacağız" diye konuştu.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı M. Miraç Topaloğlu, Ahmet Sait Kurnaz, A. Ferhat Özen, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu katıldı.