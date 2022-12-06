47. Apimondia-Dünya Arıcılık Kongresi’ne katılan arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK’lar Anadolu arı ürünlerinin nasıl üretildiğini yerinde inceledi.

47. Apimondia-Dünya Arıcılık Kongresi’ne katılan arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK’lar Anadolu arı ürünlerinin nasıl üretildiğini yerinde inceledi.

İstanbul’da gerçekleşen Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia etkinliğine katılan 127 farklı ülkeden 350’yi aşkın kişi, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük propolis üretim merkezi olan BEE’O Propolis tesisini ziyaret ederek arı ürünlerinin Ar-Ge, üretim, kalite kontrol ve analiz süreçlerini yerinde inceledi. Etkinliğe Apimondia Başkanı Jeff Pettis, Teknoloji ve Kalite Komisyonu Başkanı Etienne Bruneau ve Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Cristina Mateescu’da katıldı.

Propolis tesis gezisinin ev sahipliğini yapan, BEE’O Propolis’in kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, firmanın kuruluş hikayesiyle misafirlerle paylaştı. Bağışıklığı düşük olan oğlunun, Anadolu arı ürünlerini üretme sebebi olarak gösteren Samancı, “Bağışıklığı zayıf olan ve bu nedenle çok sık ilaç kullanmak zorunda kalan çocuğum için doktorumun önerisi ile propolis ve arı sütü kullanmaya başladım. Özellikle Anadolu coğrafyası yerli arıcılarından şahsen temin ettiğim propolisi yine kendim özütleyerek yanında arı sütü ile verdim ve oğlumdaki toparlanmayı gözlemledim. Kendi oğlumda yaşadığım bu bağışıklık sorununu Anadolu arı ürünleri ile çözen bir anne olarak girişimci olmaya ve Anadolu propolisi başta olmak üzere diğer arı ürünlerinin üretimine de başlamaya karar verdim” dedi.

Samancı ardından Ar-Ge Merkezinde bir gezi düzenledi. Yeni ürün geliştirme adımları, kalite güvence sistemleri ve kovandan sofraya izlenebilirliğin nasıl sağlandığını detaylı bir şekilde aktarılarak, üretim ve paketleme süreçlerinden de bahsedildi. Özellikle Sözleşmeli arıcılık modeli ile kovandan sofraya kontrollü bir şekilde üretim yapan markanın 5 bin 500 sözleşmeli arıcısı ve 550 bin arı kovanı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teknoloji ve Kalite Komisyonu Başkanı Etienne Bruneau ise arı ürünlerinde kalite ve doğru üretimin çok önemli olduğunu belirterek " Tesisi gezerken, Ar-Ge, kalite, kontrol ve doğru üretim uygulamalarına oldukça önem verildiğini gözlemledik. Bir kadın girişimci girişimci olan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’yı tebrik ediyorum.”

Apimondia Başkanı Jeff Pettis ise 47. Apimondia kongresini İstanbul’da gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Samancı’ya tesisinin kapılarını açtığı ve detaylı olarak Ar-Ge ve üretim süreçlerini anlattığı için teşekkürlerini iletti. Bu yılın mottosunun “Arılar Dünya’yı Birleştiriyor” olduğunu belirten Jeff Pettis, arı ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması için, arıcılar ve üreticiler olarak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.