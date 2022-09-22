Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi ‘Mavi Ev’de, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen konserde hasta ve hasta yakınları eğlenceli dakikalar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi ‘Mavi Ev’de, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen konserde hasta ve hasta yakınları eğlenceli dakikalar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi ‘Mavi Ev’de hasta ve hasta yakınları için program düzenledi. Programda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Mavi Ev Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül Alzheimer Günü’nde hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmadı.

“Bu merkezler çok önemli”

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, bütün dünyada Alzheimer hastalığı oranının yükselmeye devam ettiğini ve bu vesileyle bakıma yönelik alanların da arttığını söyledi. Yaylagül, “Bu merkez İsmail Tufan hocamın danışmanlığında açıldığında Türkiye’de böyle bir yer yoktu. Biz bu alanlara mola yerleri diyoruz. Bu hastalıkta bakım 24 saat sürüyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu hastalıkta en büyük problem davranışların değişmesi ve bununla baş edilmesi. Bununla baş edenler kimler? Hasta yakınları. Onlar için bu merkezler çok önemli. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

"Toplum bilinçleniyor"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Mavi Ev Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, hasta ve hasta yakınlarının Dünya Alzheimer Günü’nü kutladı. Tufan, “Bu hastalığa karşı toplumuzun bir bilinç içinde olduğunu görüyorum. Evet, amansız bir hastalık, tedavisi hâlihazırda mümkün olmayan bir hastalık. Ama sosyal dayanışmayla bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, akademinin ve akılların dayanışmasıyla bir nebze olsun hastalıkla ilgili sorunların çözülebileceği bir sürecin var olduğuna inanıyoruz. O da Mavi Ev’de bütünleşiyor” diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde, hasta ve hasta yakınları uzman doktorlardan bilgi aldı. Ayrıca hasta yakınları tarafından kurulan orkestra Türk Sanat Müziği’nin en nadide eserlerini seslendirerek hasta ve hasta yakınlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Program sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Etem Sardoğan katılımcılara çiçek takdim etti.