DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde Alzheimer rahatsızlığına ve bu rahatsızlıktan korunma yollarına dikkat çekmek adına etkinlik düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Alzheimer Yaşam Merkezi’nde büyüklerle bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlamında Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Seminer, canlı müzik ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak büyükleri bu önemli günde yalnız bırakmadı. Başkan Doğan’a Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ve yönetimi ile Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları eşlik etti. ’Çok Unutuyorum Acaba Alzheimer Olabilir Miyim?’ isimli seminerde, Alzheimerlı bireyler ile nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini, yaşanan sorunları ve çözümlerini ailelere anlatan Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, Alzheimer teşhisi konulan bireyin sosyal hayattaki yerini, bakımını üstlenen kişilerde meydana gelen tıbbi ve psikolojik sorunları tüm yönleriyle ele aldı. Atasoy, Alzheimer ile ilgili doğru bilinen yanlışları da anlatarak katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Seminer sonrasında Alzheimer teşhisi konulan büyükler gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren büyükler, Başkan Doğan’a teşekkür etti.

“Büyüklerimizin yanında olduğum için çok mutluyum”

Büyüklerin sadece ‘Dünya Alzheimer Günü’nde değil, her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Alzheimer Yaşam Merkezimizde, rahatsızlığın ilerlemesine engel olmak için uzman eğitmenlerimiz tarafından değerli büyüklerimize eğitimler veriyoruz. Denizli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Merkezimizdeki büyüklerimiz ile 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde bir araya geldik. Büyüklerimiz bizim için çok değerli, onların mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Sadece Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerimize değil ailelerine de her anlamda destek oluyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin sadece özel günlerde değil her zaman yanındayız” diye konuştu.