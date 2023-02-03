Kahtalı Mıçe ve Oğuz Aksaç Konseriyle, ‘02.02. Dünya Adıyamanlılar Günü’ coşkuyla kutlandı.

Kahtalı Mıçe ve Oğuz Aksaç Konseriyle, ‘02.02. Dünya Adıyamanlılar Günü’ coşkuyla kutlandı.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü salonunda Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Adıyamanlı vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kahtalı Mıçe ve Oğuz Aksaç’ın birbirinden güzel seslendirdiği şarkı ve türkülerle Adıyamanlılar muhteşem bir gece yaşadı.

Gerçekleştirilen konsere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Doğan, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Konser öncesi konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, böyle bir gecenin düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Doğan ise, Adıyamanlı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Dünya Adıyamanlılar Gününü kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını vurgulayarak etkinliğe destek veren Adıyaman Belediyesi ve herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise Adıyaman ile ilgili yazmış olduğu şiiri okudu.

Yapılan konuşmaların ve etkinliğe destek verenlere yönelik takdim edilen plaketler sonrasında Kahtalı Mıçe ve Oğuz Aksaç tarafından birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirildi. Dünya Adıyamanlılar Gününün kutlandığı konserde, konsere katılan vatandaşlarda şarkılara eşlik ederek gecenin tadını çıkarttı.