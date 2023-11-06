Arnavutluk’ta 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda dünya 2.’si olan Mustafa Olgun, Samsun’un Yakakent ilçesinde coşkuyla karşılandı.

U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Mustafa Olgun, dünya ikincisi oldu. Yurda dönüş yapan sporcu, Samsun’da coşkuyla karşılandı. Uzun araç konvoyu ve meşalelerle ilçeye giriş yapan Olgun’u davul-zurna eşliğinde yoğun bir kalabalık ilçe meydanında karşıladı. İlk olarak Yakakent Kaymakamlığı ve Yakakent Belediyesini ziyaret eden Olgun, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte tören alanına geçiş yaptı.

Törende konuşan Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Türk halkı olarak sevinç ve gururu bir arada yaşadıklarını, elden edilen başarıdan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, dünya 2.’si Mustafa Olgun’a Cumhuriyet altını takdim ederek başarılar diledi.