Sivas’ta adliyeyi birbirine katan dünürler yumruk yumruğa kavga etti. Birçok kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas’ta önceki gün dünür olan aileler, Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma için adliyeye gitti. Mahkeme salonu önünde iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan birçok kişi yaralandı. Kavganın başlamasına sebep olan M.Ş., M.A., M.G., M.G. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık muayenesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.