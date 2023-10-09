Kırıkkale’de dünürler arasında çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlunun tüfekle yaralanmasına ilişkin gözaltına 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim günü Yenimahalle Sakarya Caddesi’nde dünürler arasında meydana gelen olayda; Y.K. ve oğlu R.K. ile O.B., B.B. ve A.B. arasında aile meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada baba Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan O.B. ve B.B. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.